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Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
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Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?

8.06.2025 09:40:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?

Memur ve emekli maaşlarına temmuzda ne kadar zam yapılacak? Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı nasıl hesaplanıyor? SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için olası zam oranları ne?

Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
Memur ve emekliler, Temmuz 2025’te maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan beş aylık dönemde enflasyon yüzde 15,09 olarak hesaplandı.
Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve memur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Ocak 2025’te memurlara yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı.
Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
Beş aylık veriler ışığında, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 8,57 oldu. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplamda en az yüzde 14’lük bir artış görünmeye başladı.
Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, her altı ayda bir gerçekleşen enflasyon oranı kadar maaş zammı alıyor. Ocak 2025’te bu gruba yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Beş aylık dönemdeki verilere göre, bu oran şimdiden yüzde 15,09 seviyesine ulaştı.
Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?

TEMMUZ ZAMMI İÇİN OLASI SENARYOLAR

Haziran ayında enflasyonun yüzde 1 gerçekleşmesi durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışı yüzde 16,24 olacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 9,6’lık enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 15,14 oranında zam alacak.
Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
Enflasyonun haziranda yüzde 1,5 olması durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,81 oranında zamla karşılaşacak.
Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10,20 enflasyon farkı dâhil olmak üzere toplamda yüzde 15,71 zam alacak.
Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
Haziran enflasyonunun yüzde 2 çıkması halinde, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,4 oranında zam alacak.
Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 10,74 enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 16,28 zam uygulanacak.
Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı, 3 Temmuz 2025 tarihinde haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.
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