Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Memur ve memur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Ocak 2025’te memurlara yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, her altı ayda bir gerçekleşen enflasyon oranı kadar maaş zammı alıyor. Ocak 2025’te bu gruba yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Beş aylık dönemdeki verilere göre, bu oran şimdiden yüzde 15,09 seviyesine ulaştı.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN OLASI SENARYOLAR
Haziran ayında enflasyonun yüzde 1 gerçekleşmesi durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışı yüzde 16,24 olacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 9,6’lık enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 15,14 oranında zam alacak.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı, 3 Temmuz 2025 tarihinde haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.