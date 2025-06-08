Temmuz 2025 zam senaryoları: Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?

Memur ve emekliler, Temmuz 2025’te maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan beş aylık dönemde enflasyon yüzde 15,09 olarak hesaplandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK? Memur ve memur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Ocak 2025’te memurlara yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı.

Beş aylık veriler ışığında, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 8,57 oldu. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplamda en az yüzde 14’lük bir artış görünmeye başladı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, her altı ayda bir gerçekleşen enflasyon oranı kadar maaş zammı alıyor. Ocak 2025’te bu gruba yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Beş aylık dönemdeki verilere göre, bu oran şimdiden yüzde 15,09 seviyesine ulaştı.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN OLASI SENARYOLAR Haziran ayında enflasyonun yüzde 1 gerçekleşmesi durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışı yüzde 16,24 olacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 9,6’lık enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 15,14 oranında zam alacak.

Enflasyonun haziranda yüzde 1,5 olması durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,81 oranında zamla karşılaşacak.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10,20 enflasyon farkı dâhil olmak üzere toplamda yüzde 15,71 zam alacak.

Haziran enflasyonunun yüzde 2 çıkması halinde, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,4 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 10,74 enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 16,28 zam uygulanacak.