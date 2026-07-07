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Motorin fiyatlarına bir zam daha yolda: Tarih ve ayrıntılar belli oldu
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Motorin fiyatlarına bir zam daha yolda: Tarih ve ayrıntılar belli oldu

7.07.2026 10:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorin fiyatlarına bir zam daha yolda: Tarih ve ayrıntılar belli oldu

Uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt etiketlerini bir kez daha değiştirmeye hazırlanırken motorin grubuna yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, pompa satış fiyatlarına yansıyacak bu artışın ardından büyükşehirlerdeki güncel fiyat listelerinin yeniden yukarı yönlü güncellenmesi öngörülüyor.

Motorin fiyatlarına bir zam daha yolda: Tarih ve ayrıntılar belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 76 kuruşluk artış yapılması öngörülüyor.

Motorin fiyatlarına bir zam daha yolda: Tarih ve ayrıntılar belli oldu

Motorin fiyatlarına yansıması beklenen zammın, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki değişimden kaynaklandığı belirtiliyor. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebilecek.

Motorin fiyatlarına bir zam daha yolda: Tarih ve ayrıntılar belli oldu

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 62,87 TL
  • Motorin litre fiyatı: 66,02 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,19 TL
Motorin fiyatlarına bir zam daha yolda: Tarih ve ayrıntılar belli oldu

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 62,68 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65,83 TL
  • LPG litre fiyatı: 30,59 TL
Motorin fiyatlarına bir zam daha yolda: Tarih ve ayrıntılar belli oldu

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 63,82 TL
  • Motorin litre fiyatı: 67,09 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,19 TL
Motorin fiyatlarına bir zam daha yolda: Tarih ve ayrıntılar belli oldu

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 64,06 TL
  • Motorin litre fiyatı: 67,36 TL
  • LPG litre fiyatı: 30,99 TL
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