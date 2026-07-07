Motorin fiyatlarına bir zam daha yolda: Tarih ve ayrıntılar belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 76 kuruşluk artış yapılması öngörülüyor.
Motorin fiyatlarına yansıması beklenen zammın, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki değişimden kaynaklandığı belirtiliyor. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebilecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin litre fiyatı: 62,87 TL
- Motorin litre fiyatı: 66,02 TL
- LPG litre fiyatı: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin litre fiyatı: 62,68 TL
- Motorin litre fiyatı: 65,83 TL
- LPG litre fiyatı: 30,59 TL
Ankara
- Benzin litre fiyatı: 63,82 TL
- Motorin litre fiyatı: 67,09 TL
- LPG litre fiyatı: 31,19 TL
İzmir
- Benzin litre fiyatı: 64,06 TL
- Motorin litre fiyatı: 67,36 TL
- LPG litre fiyatı: 30,99 TL