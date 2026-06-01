Temmuz 2026 emekli zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı İsa Karakaş kulis bilgisini paylaştı

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz 2026 zammı, ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Açıklanan veriler, maaş artışlarının genel çerçevesini ortaya koyarken, SGK Uzmanı İsa Karakaş da zam oranlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karakaş, TÜİK’in açıklayacağı mayıs ve haziran enflasyon verileriyle birlikte Temmuz ayında uygulanacak maaş artışlarının netleşeceğini belirtti.

İLK 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 14,64

İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında TÜİK verilerine göre nisan ayı itibarıyla dört aylık enflasyon farkının yüzde 14,64 olarak kesinleştiğini ifade etti.

Karakaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

Temmuz 2026 emekli maaş zammının netleşmesine kısa bir süre kaldığı, 3 Haziran’da açıklanacak mayıs enflasyonu ve 3 Temmuz’da açıklanacak haziran verisiyle birlikte tablo büyük ölçüde netlik kazanacak

Karakaş’a göre ocak, şubat ve mart aylarında oluşan yüzde 10,04’lük kümülatif artışa nisan ayındaki yüzde 4,18’lik enflasyon eklenince toplam oran yüzde 14,64’e ulaştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM HESABI

Karakaş, mevcut veriler doğrultusunda dört aylık enflasyon farkının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan maaş artışı anlamına geldiğini belirtti.

Memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşme nedeniyle daha düşük bir artış oluştuğunu ifade eden Karakaş, çalışan memurlar ve memur emeklileri için dört aylık güncelleme oranının yüzde 10,51 seviyesinde kaldığını söyledi.

MEMUR EMEKLİLERİ TÜİK ENFLASYONUNUN ALTINDA KALIYOR

Karakaş, memur emeklilerinin son yıllarda enflasyon karşısında gelir kaybı yaşadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

Başka bir ifade ile memur ve emeklisi yüzde 4,13 oranında TÜİK enflasyonunun bile altında kalan bir güncelleme ile karşı karşıyadır

Karakaş, 2023 yılından bu yana gündemde olan seyyanen zam tartışmalarının da memur emeklileri açısından önemli bir beklenti oluşturduğunu kaydetti.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN YÜZDE 18’E YAKIN SENARYO

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine dikkat çeken Karakaş, mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 enflasyon beklendiğini belirtti.

Bu tahminler doğrultusunda hesaplanan olası zam oranlarına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

Bu veriler ışığında kümülatif hesaplama işletildiğinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin maaşında temmuz ayında yüzde 18,58 oranında bir güncelleme ihtimali doğmaktadır

Karakaş, TÜİK’in mayıs ve haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,5 seviyesinde açıklaması durumunda dahi emekli maaş artışının yüzde 18’in üzerinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

ANKARA KULİSLERİNDE SEYYANEN ZAM TARTIŞMASI

Ankara kulislerinde memur emeklilerine yönelik seyyanen zam beklentisinin sürdüğü belirtilirken, mevcut ekonomik program nedeniyle ek artış ihtimalinin zayıf olduğu ifade ediliyor.

2023 Temmuz ayında 8 bin 77 TL olarak açıklanan seyyanen artışın bugünkü karşılığının 22 bin TL’nin üzerine çıktığı hesaplanıyor.

Kulislerde, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmede yer alan artışların uygulanacağı, bunun dışında ek zam ya da seyyanen artışın gündemde olmadığı görüşünün öne çıktığı belirtiliyor.

Buna karşın memur emeklilerinin geçim sıkıntısının arttığı ve ek düzenleme beklentisinin sürdüğü ifade ediliyor.