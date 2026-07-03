SSK BAĞ-KUR emeklileri bu ay gelecek zam oranını bekliyor. Peki, Temmuz 2026 zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaş zammı belli oldu mu?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 Temmuz ayı emekli zammı bugün saat 10:00'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte netleşecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BEKLENTİSİ NE KADAR?

5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61, memurlar için ise yüzde 12,41'lik artış şimdiden netleşti.

Yılın ilk 5 ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Mevcut tabloya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı için alacağı zam oranının bu seviyede olması şimdiden kesinleşti. Kesin rakam, haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle temmuz ayı başında belli olacak.