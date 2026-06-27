Milyonlarca kamu çalışanı ve emekli Temmuz ayında ikinci zammını alacaklar. Bu kapsamda, asgari ücrete ara zam olacak mı? sorusu gündeme geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete ikinci zam (ek zam) var mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2026 yılında asgari ücret brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti.