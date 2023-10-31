Temmuz-Eylül 2023 döneminde Sigorta Tahkim’e başvuranlar yüzde 15 arttı: ‘Anlaşmazlık’ çoğalıyor

Yayınlanma: 31.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2023 - 04:00

Sigorta Tahkim Komisyonu’na (STK) yapılan başvurular, yılın üçüncü çeyreğinde yeniden hızlandı.

Temmuz-Eylül 2023’te, 2022’nin aynı çeyreğine kıyasla toplam başvuru yüzde 15 artarak 138 bin 470 adet oldu. Bunların yüzde 15 artışla 138 bin 356’sı hayatdışı, yüzde 30.1 düşüşle 114’ü hayat branşıyla ilgili. Yılın ilk 9 ayında ise başvuru toplamda yüzde 13.7 artışla 412 bin 33, hayatdışında yüzde 13.8 artışla 411 bin 614 ve hayatta yüzde 24.2 düşüşle 419.

Üçüncü çeyreğe poliçe türüne göre bakıldığında en çok başvuru yüzde 15.1 artışla 131 bin 94 dosya ile zorunlu trafikte. Bunu yüzde 23.5 düşüş ve 3 bin 310 dosyayla kasko izledi. Zorunlu deprem sigortası kapsamında yapılan 1788 başvuru ise özellikle dikkat çekti.

Zorunlu trafikle ilgili başvuruların ilk sırasında 74 bin 623 dosya ile “değer kaybı” var. Bunu 25 bin 38 dosya ile “araç hasarları”, 20 bin 804 dosya ile “hasar+değer kaybı” ve 6 bin 200 dosya ile “sürekli sakatlık” izliyor.

STK hakemleri ise üçüncü çeyrekte 121 bin 869 adet başvuruyu karara bağladı. Bu kapsamda “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” sayısı 81 bin 621, “kısmen kabul” sayısı 16 bin 401 ve “ret” sayısı 23 bin 847 adet. Buna göre 2022’den 2023’e kabul oranı yüzde 64.9’dan yüzde 67, ret oranı yüzde 16.9’dan yüzde 19.6’ya çıkarken kısmen kabul oranı yüzde 18.2’den yüzde 13.5’e düştü.

HAKEMLER ÖRGÜTLENDİ

Sigorta Hakemleri Derneği’nin kuruluşu ilan edildi. Derneğin amacı, “tahkim”in tarafsız ve bağımsızlığının pekiştirilmesi, mesleki bilginin geliştirilmesi ve hakem hak ve menfaatlerinin korunması olarak açıklandı. Kurucu başkanlığını Kamil Özbasan’ın yaptığı derneğin yönetiminde şu isimler yer alıyor: İsmet Demirağ, Adnan Sağsen, Ayhan Akyürek, Ali Karaaslan, Gönül Kapağan Kocabey, Ahmet Kocaman.

‘SORUMLULUĞUMUZUN ÖZÜNDE HAYATIN SÜREKLİLİĞİ VAR’

Maher Holding’in 100’üncü yılla ilgili düzenlediği etkinlikte konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Cumhuriyetin temel değerlerinin sigorta sektörü için de yol gösterici olduğunu söyledi.

Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünkü sigortacılık çalışmalarımızın bir anlamda temelini oluşturan sorumluluğun özünde varlığın, eşyanın, hayatın sürekliliğinin sağlanması vardır. Modern sigortacılık anlayışının temelinde de bu sorumluluk vardır.” Törene Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Levent Uluçeçen de katıldı.

‘TEKNOLOJİYİ ÇALIŞMALARIMIZIN MERKEZİNE KOYUYORUZ’

Unico Sigorta ile Lumnion’un, yapay zekâ tabanlı platform için işbirliği başlattığı açıklandı.

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler “Teknolojiyi işimizin merkezine koyuyoruz. Bu tür yatırımları öncelikle müşterilerin ihtiyaçlarını iyi anlayarak ürünlerin kişiselleştirilmesi için yapıyoruz” derken Lumnion Üst Yöneticisi Cenk Tabakoğlu bakış açılarını şöyle özetledi: “Doğru riske doğru fiyat vererek yapılacak fiyatlama sayesinde sektördeki sigorta penetrasyonunu artırabileceğimizin bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”

BES 20 YILDIR BİRİKİM İÇİN ÇÖZÜM SUNUYOR!

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, bireysel emeklilik sisteminin (BES), temellerinin atıldığı 27 Ekim 2003’ten bugüne önemli bir gelişim sürecinde olduğunu vurgulayarak şuna dikkat çekti:

“Bununla birlikte, sektörümüz diğer ülkelerdeki emeklilik sektörleri ile kıyaslandığında hâlâ çok yüksek bir büyüme potansiyeline sahip. Birikim yapmanın ve gelecek için güvenceye sahip olmanın daha da ön plana çıktığı son yıllarda, BES en güvenilir tasarruf ve yatırım aracı olarak kişilere çözüm oluyor.” Atalay ayrıca, şirketinin 2.8 milyon katılımcıyla bu kategoride özel sermayeli şirketler arasında lider olduğunu anımsattı. Atalay, BES’in gelecekte daha da fazla dijitalleşeceğini de belirtti.

‘DEĞER YARATMA SÜRECEK’

HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, şirketin acenteleriyle bir araya geldiği toplantıda “Gücümüzü, iş ortaklarımız ve acentelerimiz ile kurduğumuz ilişkiden alıyoruz. İş ortaklarımız ve acentelerimiz ile oluşturduğumuz sinerji ile sektörümüz ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi. Öztürkoğlu, şirketin yeni mottosunu ise “Gücümüz Değişimde-All Star” olarak açıklandı.

‘TÜRKİYE ÖNEMLİ ÜLKE’

Türkiye’deki 25’inci yıllları nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Viennalife Yönetim Kurulu Başkanı Peter Thirring, “Bu pazara büyük önem veriyoruz. Türkiye’de giderek artan bir ivmeyle büyüyen sigorta sektöründe öncü oyuncular arasında yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi. Viennalife Üst Yöneticisi Uğur Tozşekerli ise yükselme döneminin sonunda yüzde 20’nin üzerinde pazar payı hedeflediklerini açıkladı.

‘MÜŞTERİ BEKLENTİ VE ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ’

Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, küresel olarak risk algısının değiştiği bir dönemden geçildiğini, çatışmalar, jeopolitik gerilimler, yüksek faiz, enflasyon ve ekonomik dalgalanmaların tüm dünyada risk yarattığını ifade etti. Ayrıca iklim krizinin artık en önemli risklerin başında geldiğini ifade eden Buğday, şunu da vurguladı: “Dijitalleşen hayat ve teknoloji ile birlikte müşteri beklentileri ve alışkanlıkları da çok değişti.”

Bu nedenle sigortacılık sektörünün de bu yeni döneme hızla adapte olması gerektiğini ifade eden Emre Buğday, “Biz de yaşanan krizlerden ders çıkarıyor, insanların sorunlarına yanıt veren, sürekli güncellenen inovatif ürün ve hizmetler tasarlayıp sunmayı önemsiyoruz” dedi.

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