Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak, ikinci zam yapılacak mı?

Asgari ücret zammı doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendirirken dolaylı olarak özel sektör ve işverenleri etkiliyor. 2022 ve 2023 yılında asgari ücret Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlenirken gözler Temmuz ayına çevrildi. Peki, Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak, ikinci zam yapılacak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 20:36
Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak, ikinci zam yapılacak mı?
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Asgari ücret belirkenirken işveren ve işçi sendikaları bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştiriyor. Enflasyon ve diğer ekonomik şartlar ele alınarak yeni asgari ücret belirkeniyor. Özellikle özel şirketler maaş politikalarını asgari ücrete göre belirlerken zam olup olmayacağı Temmuz ayına kısa bir zaman kala gündeme geldi. Peki, Temmuz’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak, ikinci zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE 2024 ARA ZAM YAPILACAK MI?

Son olarak 2024 yılının Ocak ayında asgari ücrette tek seferlik artış olacağı birçok açıklama da dile getirilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam beklentilerine cevap verdi.

Ekonomik verilerin iyi gittiğini vurgulayan Işıkhan, “ Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." dedi. Asgari ücrete ikinci zam yapılmasına ilişkin bir gündem bulunmuyor.


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