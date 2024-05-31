Otomobilde 7 Temmuz krizi! Araç fiyatları düşecek mi?

Yayınlanma: 31.05.2024 - 10:28

Güncelleme: 31.05.2024 - 10:43

Avrupa Birliği'nin 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' (GSR) kapsamında, GSR tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin verilmeyecek.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, GSR tescil kararının Türkiye'deki otomotiv piyasasını nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu durumun sektörde bazı sıkıntılara yol açabileceğini belirten Hayrettin Ertemel, "7 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği'nin bu kararı Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak. Bu, otomotiv piyasasında hızlı gelişen bir olay olarak karşımıza çıktı. Mevcutta hem bayilerin hem distribütörlerin ellerinde hala eski yönetmeliğe tabi olan araçlar var ve bu stoklara gelecek olan yeni araçlar da eklenecek. Sürenin uzatılmasıyla alakalı bakanlıktan bazı girişimlerde bulunuldu ancak hala olumlu bir sonuç alınabilmiş değil. 7 Temmuz'a kadar bu araçların satışıyla alakalı bir pozisyon alınacak" diye konuştu.

İNDİRİMLER 300 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI

GSR tescili olmayan stoklardaki araçların eritilmesi için bayilerin çeşitli kampanyalar düzenlediğini belirten Ertemel, şunları kaydetti:

"Bayilerde bir stok birikimi var ve bu stokların eritilmesi gerekiyor. Bayiler, stoklarındaki araçları hızlı bir şekilde satmak için çeşitli indirim ve kampanyalar düzenliyor. Tüketiciler, bu fırsatlardan yararlanarak uygun fiyatlarla araç sahibi olabilir. Kredi kullanımında yaşanan sınırlamalar ve yüksek faiz oranları da araç satışlarında bir engel oluşturuyor.Bu zorluklara rağmen, bayiler tüketicilere cazip kampanyalar sunarak satışları artırmayı hedefliyor. Bayiler tarafından 100 bin liradan 300 bin liraya kadar çeşitli indirimler yapılıyor."

"BİRİNCİ ÖNCELİK CAN GÜVENLİĞİ"

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, "Geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi ve park sensörü gibi günümüzde araçlarda bulunması gereken opsiyonel donanımlar. Bu anlamda, GSR tescili kararını olumlu buluyoruz. Çünkü birinci öncelik her zaman can güvenliğidir" dedi.

Ertemel, 7 Temmuz'a kadar bu tür araçların cazip fiyatlarla satılabileceğini, ancak bu tarihten sonra gelecek olan araçlarda GSR tescili kapsamında zorunlu olacak güvenlik donanımlarının fiyatları artıracağını öngördüklerini belirtti.

SATIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Hayrettin Ertemel, mevcut ekonomik görünüm ve faiz oranları göz önünde bulundurulduğunda, nakit parayla araç almak isteyen tüketiciler için şu an uygun bir zaman olduğunu söyledi.

Araç fiyatlarının makul seviyede olduğunu belirterek, "Şu anda aslında alım zamanı. Ancak bugünkü faiz oranlarıyla araç almak mantıklı mı, bu konuda çok olumlu konuşamayız. Eğer nakit olarak alma pozisyonu varsa, bizce şu an alma zamanı. Araç fiyatları, yaklaşık altı aydan beri ya sabit kaldı ya da biraz geriye geldi. Bu nedenle, şu an fiyatlar makul seviyelerde" dedi.

ARAÇ ALACAKLARA UYARI

İkinci el araç alırken dikkatli olunması ve güvenilir satıcılardan alışveriş yapılması gerektiği vurgulayan İMAS Başkanı Ertemel, sözlerine şunları ekledi:

"İkinci el araçlarda, yetki belgeli kurumsal firmalardan alışveriş yapmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Araç alırken güvenli ödeme sistemlerini kullanmalı, ekspertiz yaptırmalı ve araçların servis geçmişlerini kontrol etmeliler. İnternetten alışveriş yaptıklarında ise, satıcıya telefonla ulaşıp daha sonra ulaşamadıklarında karşılarında muhatap bulamayacakları kişilerden araç almaktan kaçınmalılar. Eğer bir aracın fiyatı diğerlerine göre ciddi anlamda düşükse, o araçlardan şüphelenmelerini özellikle tavsiye ediyoruz."