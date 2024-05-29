Yüzde 25 kira artışı ne zamana kadar geçerli? 1 Temmuz’dan sonra kira artış oranı değişecek mi?

2022 yılında hayata geçirilen düzenleme ile konut kira artış oranlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti. Uygulama 2023 yılında 12 aylığına uzatıldı. Peki, Yüzde 25 kira artışı ne zamana kadar geçerli? 1 Temmuz’dan sonra kira artış oranı değişecek mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 15:47
Yüzde 25 kira artışı ne zamana kadar geçerli? 1 Temmuz’dan sonra kira artış oranı değişecek mi?
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İki yıldır devam eden yüzde 25 kira artış sınırı uygulamasında son tarih yaklaşıyor.Bu uygulama ile ev sahipleri yasal olarak kiralara yüzde 25’in üzerinde zam yapamıyordu. Peki, Yüzde 25 kira artışı ne zamana kadar geçerli? 1 Temmuz’dan sonra kira artış oranı değişecek mi?

YÜZDE 25 ZAM SINIRI NE ZAMAN KALKACAK?

Kirada yüzde 25 sınırı 2022 Haziran ayında kabul edilmiş, 2023 Haziran ayında ise kira artış sınırı uygulaması bir yıl süre ile yeniden uzatılmıştı. Yeni bir uzatma kararı gelmezse 1 Temmuz itibariyla konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırlaması yasası ortadan kalkacak.

SINIR KALKINCA ZAM ORANI NASIL BELİRLENECEK?

Normal şartlarda kira artış oranları yıllık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Eğer yüzde 25 kira artış oranı sınırı uygulaması uzatılmazsa her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile kira artışı belirlenecek.


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