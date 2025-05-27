Temmuzda kim ne kadar ara zam alacak? Beklenen artışlar açıklandı!

2025 yılı, çalışanlar ve emekliler için maaş artışlarıyla başladı. Ancak yüksek enflasyon, artışlara rağmen alım gücünü düşürmeye devam ediyor. TÜİK’in nisan ayı verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 3 yükseldi. Yıllık TÜFE ise yüzde 37,86’ya ulaştı. Bu oranlar, gıda, ulaştırma ve ev eşyası gibi temel harcamalardaki fiyat artışlarını gözler önüne seriyor.

Üretici fiyatlarındaki yükselişin tüketici fiyatlarına yansıma ihtimali enflasyonun daha da artabileceğine işaret ediyor. Bu durum, maaşların satın alma gücünün korunmasına yönelik talepleri güçlendiriyor.

ENFLASYON ZAMMI YETMEZ DİYENLER ARTIYOR Memur ve emekli sendikaları, maaş artışlarının yalnızca enflasyon farkına dayanmaması gerektiğini dile getiriyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025’in ilk yarısı için yüzde 15 zamla birlikte yüzde 10 refah payı talep ettiklerini söyledi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, refah payının kalıcı bir uygulamaya dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

GÖZLER TEMMUZ AYINDAKİ KARARDA 2025 Temmuz ayında verilecek kararlar, refah payının maaşlara ne ölçüde yansıtılacağını belirleyecek. Memur-Sen’in önerdiği gibi yüzde 10’luk bir ek artış yapılması durumunda, memur, emekli ve işçi maaşlarında önemli bir iyileşme yaşanabilir.

KİMLER YARARLANACAK, KAPSAM NE OLACAK? Refah payı, ağırlıklı olarak toplu sözleşme kapsamındaki memur ve memur emeklilerini kapsayabilir. Bu kapsamda, enflasyon farkına ek bir iyileştirme gündeme gelebilir.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE SİYASİ KARAR ŞART SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları enflasyona endeksli olarak artırılıyor. Ancak bu kesimin refah payı alabilmesi siyasi iradenin kararına bağlı.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM SEÇENEĞİ Asgari ücretliler içinse refah payı yerine ara zam ihtimali gündeme geliyor. Bu konuda son sözü Çalışma Bakanlığı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu söyleyecek.

HÜKÜMET HENÜZ NET SİNYAL VERMEDİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Ancak refah payıyla ilgili net bir adım atılmış değil. Hükümetin temkinli yaklaşımı sürerken, memur ve memur emeklilerine ocak ayında yapılan yüzde 11,54’lük zam yılın ilk düzenlemesi olmuştu.