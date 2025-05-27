Temmuzda kim ne kadar ara zam alacak? Beklenen artışlar açıklandı!

ENFLASYON ZAMMI YETMEZ DİYENLER ARTIYOR
Memur ve emekli sendikaları, maaş artışlarının yalnızca enflasyon farkına dayanmaması gerektiğini dile getiriyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025’in ilk yarısı için yüzde 15 zamla birlikte yüzde 10 refah payı talep ettiklerini söyledi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, refah payının kalıcı bir uygulamaya dönüşmesi gerektiğini ifade etti.
GÖZLER TEMMUZ AYINDAKİ KARARDA
2025 Temmuz ayında verilecek kararlar, refah payının maaşlara ne ölçüde yansıtılacağını belirleyecek. Memur-Sen’in önerdiği gibi yüzde 10’luk bir ek artış yapılması durumunda, memur, emekli ve işçi maaşlarında önemli bir iyileşme yaşanabilir.
KİMLER YARARLANACAK, KAPSAM NE OLACAK?
Refah payı, ağırlıklı olarak toplu sözleşme kapsamındaki memur ve memur emeklilerini kapsayabilir. Bu kapsamda, enflasyon farkına ek bir iyileştirme gündeme gelebilir.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE SİYASİ KARAR ŞART
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları enflasyona endeksli olarak artırılıyor. Ancak bu kesimin refah payı alabilmesi siyasi iradenin kararına bağlı.
ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM SEÇENEĞİ
Asgari ücretliler içinse refah payı yerine ara zam ihtimali gündeme geliyor. Bu konuda son sözü Çalışma Bakanlığı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu söyleyecek.
HÜKÜMET HENÜZ NET SİNYAL VERMEDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Ancak refah payıyla ilgili net bir adım atılmış değil. Hükümetin temkinli yaklaşımı sürerken, memur ve memur emeklilerine ocak ayında yapılan yüzde 11,54’lük zam yılın ilk düzenlemesi olmuştu.
BEKLENTİ YÜKSEK KARAR TEMMUZ’DA
Refah payına ilişkin kararların temmuz ayında açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda oran ve kapsam netleşecek. Maaş artışlarına dair beklenti büyürken yurttaşlar bu düzenlemenin hayata geçmesini umutla bekliyor.