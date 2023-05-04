Temmuzu bırak, bugüne bak!
İktidarın emekçiye yılbaşında yaptığı zamlar, yılın ilk 4 ayında oluşan yüzde 15.21’lik enflasyon (TÜFE) karşısında erimeye devam ediyor. İlk altı ay için yüzde 8 zam yapılan memur ve memur emeklisi için ilk dört ayda yüzde 7.21 oranında enflasyon farkı oluşurken buna karşın iktidar temmuzda “refah payı” vaat ediyor. Bu nedenle emekçi mayıs ve haziranda da “cepten” yemeye devam edecek. Ayrıca Temmuz 2023’te, önceki altı aylık enflasyon kadar zam alacak işçi ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarındaki erimeyi daha fazla hissediyor.
İlk altı ay için maaşlara yapılan zammın zaten ilk iki aylık enflasyona yenildiğini anımsatan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanvekili Talip Geylan, şuna dikkat çekti: “Yüksek enflasyon ve temel gider kalemlerindeki fahiş artışlar, sabit ücretlilerin belini bükmüştür. Mayıs ve haziran aylarında gerçekleşecek enflasyon da hesaba katıldığında, memur ve emeklilerin temmuz ayında verilecek enflasyon farkı ve toplusözleşmede öngörülen yüzde 6 artışla, yaşadığı bu ekonomik cendereden kurtulması mümkün değildir.”
(Talip Geylan)
‘AYLIK YANSITILSIN’
“4 kişilik bir ailenin insanca yaşamak için ihtiyaç duyduğu asgari gelir 30 bin TL’nin üstüne çıktı. Oysa memurların ortalama maaşı 12 bin 985, en düşük maaşı 9 bin 452 TL” diyen Talip Geylan, enflasyon farkının dönem sonu beklenmeden, ortaya çıktığı ay itibarı ile maaşlara aylık olarak yansıtılmasının, gecikmelerden doğan mağduriyetin giderilmesi bakımından zorunlu olduğunu kaydetti. Geylan ayrıca, yıllardır enflasyona endeksli zam almaktan dolayı sefalete sürüklenmiş olan memurlara ek zam yapılmasını ve bu yolla geçmiş dönemlerde yaşadığı kayıpların telafi edilmesini talep etti.
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