Temu'dan gümrük düğümüne çözüm: Türkiye'ye siparişler için alt limit belli oldu!

Çinli e-ticaret platformu Temu, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni bir yapı kurdu. WhaleCo adıyla şirketleşen platform, ithalat işlemlerini doğrudan üstlenerek ürünleri kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor.

30 EURO DÜZENLEMESİ SONRASI YENİ ADIM

6 Şubat 2026 itibarıyla 30 Euro altındaki ürünler için uygulanan basitleştirilmiş gümrük usulü kaldırıldı. Yurt dışı alışverişte sık tercih edilen platformlardan Çin merkezli Temu da bu gelişme sonrası Türkiye’ye gönderimlerini tamamen durdurmuştu.

Bu kararın ardından Temu, kullanıcılarına alternatif bir sistem sundu. WhaleCo adlı şirketi kuran platform, Türkiye’de yurtdışı alışveriş sürecini yeniden başlattı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

WhaleCo üzerinden Temu, Türkiye’de resmi ithalatçı konumuna geçti. Böylece ürünler bireysel ithalat yerine ticari ithalat kapsamında ülkeye giriş yapıyor.

Kullanıcıların sipariş ettiği ürünlerin gümrük işlemleri bireysel olarak değil, şirket adına yürütülüyor. Vergiler alışveriş sırasında ödeniyor ve sipariş tamamlanıyor. Ürünler gümrükten WhaleCo aracılığıyla çekilerek doğrudan teslimat adresine gönderiliyor.

Bu sistemle birlikte sipariş verenlerin ayrıca gümrük işlemi yapmasına ya da ek belge hazırlamasına gerek kalmıyor.

ALT LİMİT UYGULAMASI VAR

Yeni modelde alt limit uygulaması da bulunuyor. Sepet tutarı 580 TL’nin altında olan siparişler işleme alınmıyor.

Platformdaki ürün çeşitliliğinin şu aşamada sınırlı olduğu görülürken, ilerleyen dönemde ürün sayısının artırılması bekleniyor.