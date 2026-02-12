Temu Türkiye'de faaliyete geçti mi? Temu gümrük muafiyeti kuralını nasıl aştı? Temu'dan alışveriş yapılıyor mu?

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından TEMU'dan yapılan alışverişler, gümrük muafiyetinin kaldırılması ve platformun Türkiye'deki ofisine Rekabet Kurulu tarafından yapılan baskının ardından kısıtlanmıştı. Peki, Temu Türkiye'de faaliyete geçti mi? Temu gümrük muafiyeti kuralını nasıl aştı?

TEMU TÜRKİYE'DE FAAİLİYETE GEÇTİ Mİ?

30 Euro sınırının ardından yurt dışı satışlarını Türkiye'ye durduran TEMU geri döndü. Platform WhaleCo adlı şirketi kurarak ithalatçı oldu. TEMU'nun attığı bu adımla beraber kullanıcılar gümrük mevzuatındaki süreçlerle uğraşmadan siparişlerini verebilecek. Bu siparişler gümrükten şirket tarafından alınarak kullanıcılara dağıtılacak.

NE OLMUŞTU?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Karara göre, kıymeti 1500 euroyu geçmeyen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergi oranı; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için yüzde 30, Diğer ülkelerden gelen eşya için yüzde 60 olarak belirlendi.

6 Ağustos 2024’te yapılan düzenlemeyle yurt dışından bireysel alışverişlerde gümrük muafiyeti sınırı 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü.