TEPAV'dan Merkez Bankası'na 42. madde çağrısı: Enflasyon hedefleri neden tutmuyor açıklayın

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu'nun Haziran 2026 tarihli 28'inci Para Politikası Değerlendirme Notu yayımlandı. Raporda, Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi hatırlatılarak, belirlenen enflasyon hedeflerine ilan edilen sürelerde ulaşılamama ihtimalinin ortaya çıkması halinde nedenlerin ve alınacak tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiği vurgulandı.

Değerlendirmede, mevcut ekonomik görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyonunun güncellenen hedefin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

ENFLASYON YÜZDE 32,6 SEVİYESİNDE

Değerlendirme notuna göre, Mayıs 2026 itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,6 olarak kaydedildi.

Raporda, yıllık enflasyonun son 11 aydır yüzde 30,9 ile yüzde 33,5 aralığında dar bir bantta hareket ettiği belirtilirken, enflasyon beklentilerinin hâlâ çıpalanamadığına dikkat çekildi. Bu durumun fiyatlama davranışlarında atalet yarattığı ifade edildi.

Ayrıca Batı Asya'da devam eden savaş nedeniyle enerji, emtia ve uluslararası taşımacılık maliyetlerine ilişkin belirsizliklerin sürdüğü, ekonomi programına yönelik toplumsal şikâyetlerin arttığı ve enflasyonla mücadelenin daha zor hale geldiği kaydedildi.

EKONOMİ PROGRAMINDAKİ EKSİKLİKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

TEPAV değerlendirmesinde, temel sorunun mevcut ekonomi programındaki önemli eksiklikler ve programın sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerinin giderilememesi olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, adil ve hızlı işleyen bir yargı sisteminin oluşturulması, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve demokratik değerlere saygının artırılmasının ekonomik istikrar açısından öncelikli başlıklar arasında yer aldığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, toplumun geniş kesimleri tarafından benimsenebilecek yeni bir kalkınma stratejisine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

MALİYE POLİTİKASINDA REFORM ÇAĞRISI

Değerlendirme notunda, maliye politikasının enflasyonla mücadeleyi desteklemesi amacıyla kapsamlı bir vergi reformunun hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Kayıtdışılıkla mücadele edilmesi, kamu harcamalarının yeniden yapılandırılması ve bütçe açığını azaltacak adımların atılmasının önemine işaret edildi.

FAİZ KORİDORUNUN KORUNMASI ÖNERİLDİ

Para Politikası Çalışma Grubu, sonuç bölümünde Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi kapsamında kamuoyuna açıklama yapılması gerektiği görüşünü yineledi.

Grup, mevcut para politikası çerçevesinin korunmasını önererek gecelik borç verme faizinin yüzde 40'ta, politika faizi niteliğindeki repo faizinin yüzde 37'de ve gecelik borçlanma faizinin yüzde 35,5 seviyesinde tutulmasını tavsiye etti.