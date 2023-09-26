TEPAV: Politika faizi yüzde 45’e çıkarılmalı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 15:51

Güncelleme: 26.09.2023 - 15:51

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan raporda makroekonomik istikrarı sağlamaya yönelik doğru yönde atılan adımların arkasının gelmesi gerektiğine dikkat çekilerek enflasyonda düşüş için yüzde45 politika faizinin gerekli olduğu belirtildi.

TEPAV Yapısal Politikalar Merkezi Direktörü Burcu Aydın tarafından hazırlanan Türkiye'nin Ekonomik Görünümü raporu bundan sonra yılda iki kez düzenli olarak yayımlanacak.

2024’ÜN İLK AYLARINA KADAR YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMİ



Rapora göre enflasyon bu yıl ve 2024'ün ilk aylarında beklentilerdeki bozulma, seçim sonrasındaki yüksek kur ve vergi artışı nedeniyle yüksek seyredecek.

Raporda politika faiz oranının bu yıl yüzde40'a, önümüzdeki yıl da yüzde45'e çıkarılmasının "enflasyondaki düşüş için gerekli" olacağına dikkat çekildi. Raporda enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde66'ya yükseldikten sonra sıkılaşan para politikasıyla 2024 yıl sonunda yüzde39'a, 2025 yıl sonunda ise yüzde26 civarına düşeceğini öngördü.

Rapora göre, bütçedeki açık, harcamalar kaynaklı olurken kamu gelirleri ekonomik büyümeye bağlı olarak sınırlı artış bekleniyor.

İç talebi kısacak önlemler nedeniyle büyümenin yavaşlaması ve kısa vadede istihdam imkanlarının sınırlanması bekleniyor. TEPAV analistleri, iç talepteki normalleşme ile cari açığın azalmasını, GSYH'ye oranın 2023'te yüzde4.4, 2024'te ise yüzde3.9 civarında gerçekleşebileceğine işaret ediyorlar.

Raporda ekonomik büyüme tahminleri 2023 için yüzde3.7, 2024 için yüzde2.9, 2025 için yüzde3.4 belirtildi. Büyümenin, iç talebin kontrol altına alınmasıyla, yavaşlayacak olması nedeniyle istihdam artışının kısıtlanacağı ve buna bağlı olarak da işsizlik oranının 2024'te yüzde11.7, 2025'te yüzde12.8 olacağı tahmin ediliyor.