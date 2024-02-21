TEPAV politika faizinin 2.5 puan daha artırılması gerektiğini vurguladı: ‘Yapısal reform şart’
Piyasalar Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Piyasa aktörleri bu ay faizin sabit bırakılacağını öngörüyor.
Buna karşın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Para Politikası Değerlendirme Notu’nda bu ay faizin 2.5 puanlık artışla yüzde 47.5’e çıkarılması gerektiğini vurguladı. “Ekonomide Rasyonele Dönüş Programı”nın yapısal reformlarla desteklenmesinin önemine de dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi:
- Enflasyonla mücadele açısından risk primindeki düşüş eğiliminin kalıcı olması ve TL’nin sınırlı reel değerlenme eğiliminin bir süre daha devam etmesi gerekiyor. Bunun için, bütçe açığını azaltıcı önlemlerin ve para politikasındaki sıkılaşmanın önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi zorunludur.
- İlaveten, hükümetin yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara ilişkin aldığı kararlar enflasyon hedefini destekleyici yönde olmalıdır.
- Program yeni adımlarla desteklenmelidir. Makroekonomik istikrarı sağlayıcı politikaların yanı sıra, politik baskı altında kalmaları halinde makroekonomik dengelerin bozulmasına yol açan -TCMB ve TÜİK gibi- kurumları bağımsız kılacak, verimliliği artıracak, yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracak, eğitimin niteliğini yükseltecek, adil ve hızlı çalışan bir hukuk sistemini oluşturacak yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem taşımaktadır.
- “Rasyonele Dönüş Programı”nın güçlendirilmediği ve devam ettirilmesine yönelik şüphelerin bertaraf edilmediği durumda, döviz rezervleri doğal yollardan artırılamamaktadır. Bu nedenle mevduat faizleri politika faizine yeteri kadar intibak edememekte ve parasal aktarım mekanizması düzgün çalışmamaktadır.
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