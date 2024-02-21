TEPAV politika faizinin 2.5 puan daha artırılması gerektiğini vurguladı: ‘Yapısal reform şart’

Yayınlanma: 21.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.02.2024 - 04:00

Buna karşın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Para Politikası Değerlendirme Notu’nda bu ay faizin 2.5 puanlık artışla yüzde 47.5’e çıkarılması gerektiğini vurguladı. “Ekonomide Rasyonele Dönüş Programı”nın yapısal reformlarla desteklenmesinin önemine de dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi: