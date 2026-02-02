TEPAV son iki yılın rekorunu açıkladı: Gıda enflasyonunda dev artış!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ocak 2026 dönemine ilişkin TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, 1–25 Ocak 2026 döneminde derlenen fiyatlar üzerinden aylık gıda enflasyonu yüzde 5,17 olarak hesaplandı. Bu artış, gıda fiyatlarında son iki yılın en yüksek aylık yükselişi olarak kayıtlara geçti.

DİĞER KURUMLARIN VERİLERİ TEGE’NİN ALTINDA KALDI

Ocak ayına ilişkin veriler, farklı kurumların açıkladığı aylık gıda enflasyonu oranlarının TEGE verilerinin altında kaldığını ortaya koydu. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 3,58 olarak ölçülürken, İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi’ne (İTÜFE) göre aylık gıda enflasyonu yüzde 4,27 seviyesinde gerçekleşti.

TAZE FASULYE VE PATLICAN FİYATLARINDA ARTIŞ

Ocak ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en hızlı gerileyen ürünler portakal, havuç ve kuru soğan oldu. Buna karşılık kabak, taze fasulye ve patlıcan fiyatlarında belirgin artışlar yaşandı.

Taze meyve ve sebze grubu dışındaki ürünler incelendiğinde ise dondurma, tavuk eti ve kabartma maddeleri fiyat artışlarıyla öne çıktı. Mayonez, lokum ve hazır kahve ise fiyatı düşen ürünler arasında yer aldı.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 30,5’E ULAŞTI

TEGE verilerine göre, Ocak 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 30,5 olarak hesaplandı. Aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu TÜRK-İŞ mutfak enflasyonuna göre yüzde 41,1, İstanbul Ticaret Odası’nın İTÜFE verilerine göre ise yüzde 36,8 düzeyinde gerçekleşti.

Bu veriler, gıda fiyatlarındaki artışın farklı endekslerde değişen oranlarla da olsa yüksek seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.