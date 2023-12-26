TEPAV’a göre 2024’te yüksek açık nedeniyle vergi ve borçlanma artacak: Seçimi atlatma bütçesi
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) görüşmeleri tamamlanan 2024 bütçesini “seçim yılını kazasız atlatma bütçesi” olarak yorumladı. TEPAV’a göre ocakta maaş ve asgari ücret artışlarıyla birlikte kamu harcamalarının yaratacağı baskı, Mart 2024 seçimleri sonrasında vergi artışı olarak hissedilecek.
TEPAV Maliye ve Para Politikası Araştırmaları Merkezi Direktörü Coşkun Cangöz’ün hazırladığı “2024 Bütçesi: Mart kapıdan baktırır” başlıklı raporda şu değerlendirmelere yer verildi:
- 2024 bütçesinin orta vadeli program (OVP) ile ilişkisinin belirgin bir şekilde kopuk
- olduğu değerlendirilmektedir. 2023 yılı OVP’de 582 milyar TL bütçe açığı öngörülürken 2024 teklifinde 4.5 kat artarak 2.6 trilyon TL olmuştur.
- OVP’de yer alan büyüme, enflasyon ve cari işlemler dengesi gibi temel makroekonomik hedeflerde de kayda değer farklılıklar gözlenmektedir. Bu nedenle öngörülebilirlikten uzaktır.
- 2024 bütçesi biriken yapısal sorunlara çözüm önermediği gibi mevcut harcama ve gelir yapısını koruyarak seçim yılını “kazasız atlatma bütçesi” olarak değerlendirilmektedir.
- 2024 yılı ocak ayında yapılması beklenen maaş ve asgari ücret artışları ve kamu ödemelerinin yaratacağı baskının Mart 2024 seçimleri sonrasında belirgin bir şekilde hissedilmesi beklenebilir. Oluşabilecek ilave bütçe açığının borçlanma ile finanse edilmesi kaçınılmaz görülmektedir.
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