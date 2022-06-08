Tescilli Ulukale dutunda çalışmalar başladı

08 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

Çemişgezek ilçesinde bağlı dutuyla ünlü Ulukale köyü başta olmak üzere ilçe merkezi ve çevre köylerde yoğun dut mesaisi başladı.

Sıcaklıkların artması ile birlikte üreticiler, dutun verimi ve kalitesinin yükseltilmesi adına sulama sistemlerini yenilerken, bahçelerin de bakım ve temizlik çalışmalarında sona gelindi. Öte yandan çiftçiler, ağaç köklerine sahanları sererek hazır bir şekilde beklemeye başladı.

Ünü ülke sınırlarını aşan, rengi ve aromasıyla ilgi gören Ulukale dutu üreticilerinden Mahmut Gencer, "Dutumuz dünya piyasasında Çemişgezek Ulukale dutu ismiyle büyük rağbet görmektedir. Bizler de dutumuzun kalitesini ve verimliliğini arttırmak için hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Yoğunlukta Elazığ başta olmak üzere diğer illerde yaşayan köylülerimizde çalışma sezonundan dolayı köyümüze geldiler. Dut üretimi bizim yıllardır atadan, dededen bizlere bırakılan bir meslek. İlçemizin hatta ülkemizin tam organik milli bir ürünüdür" dedi.



