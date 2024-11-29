TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den taksi ve dolmuşlara kamera zorunluluğuna tepki

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:36

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:40

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi. Değişikliğe TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tepki gösterdi. Palandöken, ''Kış aylarında taksici, dolmuşçu ve servisçilerin giderleri zaten çok yüksek. Bir de bu zorunlu uygulama ile daha da zorlanacak. Esnaf lastik mi alsın yoksa bu teçhizatı mı yaptırsın. Süre uzatılmalı ve esnafa faizsiz kredi verilmeli'' dedi.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi.

Yönetmeliğe göre teçhizatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen belge ile taşıtın tescil kayıtlarına işlenecek. Belgenin bir sureti denetim sırasında ibraz edilmek üzere araçta muhafaza edilecek. Teçhizatlar belli aralıklarla uygun çalışıp çalışmadığına dair kontrol edilecek. Kameralar ise en az bir ay süre ile kayıt yapacak. Söz konusu araçlar istenilenleri 1 Mart 2025'e kadar yaptırmak zorunda.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kararı değerlendirdi. Palandöken, ''Kış aylarında taksici, dolmuşçu ve servisçilerin giderleri zaten çok yüksek. Bir de bu zorunlu uygulama ile daha da zorlanacak. Esnaf lastik mi alsın yoksa bu teçhizatı mı yaptırsın. Süre uzatılmalı ve esnafa faizsiz kredi verilmeli'' dedi. Palandöken, şunları söyledi:

''ÇOK PAHALI BİR SİSTEM''

''Bu değişiklik önemli bir şey. Ancak bunun da bir maliyeti var. Tekelci bir zihniyetle bunun yapılması esnafa mali yük getiriyor. Çok pahalı bir sistem. Ayrıca minibüslerde, otobüslerde ve servislerde bunun kullanılması ve yaygınlaşması kazalar açısından olabilecek sorunlarda da şoför esnafına yardımcı olacaktır. Fakat fiyatları bakımından da çok pahalı olması ve sürecin çok kısa olması, bildiğiniz gibi 1 Mart itibarıyla başlayacak. Bilindiği gibi zaten piyasada yüksek bir enflasyon seyrediyor. Esnaf gerçekten de zor günler geçiriyor. Bir tarafta kış lastiği, aracın bakımı vs. derken insanların elinde bu kadar nakit para olması mümkün değil. En ucuz 20 binin üzerinde rakamlar. Bunun bir an evvel çözülmesiyle ilgili bu sürecin biraz daha makul bir zamana uzatılması gerek.''