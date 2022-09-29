TESK Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkanlığına mevcut başkan Bendevi Palandöken 4. kez seçildi.

AA
29 Eylül 2022 Perşembe, 19:13
TESK Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi
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TESK'ten yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyonun 21. Olağan Genel Kurulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Palandöken, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner'in de aday olduğu seçimde, kullanılan oyların 394'ünü alarak yeniden TESK Genel Başkanlığına seçildi


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