TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Esnaf emeklilerinin maaşı en az asgari ücret düzeyinde olmalı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kırşehir'de Biz sabahın seherinden gece geç saatlere kadar hizmet eden bir meslek grubuyuz. Yanımızda çalışanlar 8 saat çalışıp gidiyor ama biz 18 saat çalışıyoruz" diyerek asgari ücret düzeyinde emekli aylığı talep etti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu.
Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birlik başkanlarından oluşan heyetle Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.
Ardından Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (KESOB) gelen Palandöken, KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk ve oda başkanlarıyla görüştü.
"Emekli olduğumuzda aldığımız maaş yanımızda çalışanın maaşıyla orantısız oluyor"
Ziyarette konuşan Palandöken, şu anki enflasyondan hükümetin memnun olmadığını, fiyatların yükselmesine akaryakıttan başka faktörlerin de etki ettiğini belirtti.
Palandöken, "Biz sabahın seherinden gece geç saatlere kadar hizmet eden bir meslek grubuyuz. Yanımızda çalışanlar 8 saat çalışıp gidiyor ama biz 18 saat çalışıyoruz. Emekli olduğumuzda aldığımız maaş yanımızda çalışanın maaşıyla orantısız oluyor. Biz diyoruz ki en az asgari ücret düzeyinde emekli aylığı almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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