TESK Genel Başkanı Palandöken internetten kurbanlık alacakları uyardı: 'Bu hesaplamanın altında kalan kurbana şüpheyle bakmalı'
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet üzerinden kurbanlık satışıyla ilgili, "Görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan oldukça fazla kişi bulunuyor" uyarısında bulundu.
Başkan Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, kurbanlık satın almayı düşünen vatandaşları sahte para ve internetten alış verişlerde yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Bayramın yaklaşmasıyla kurbanlık arayışının da başladığını ifade eden Palandöken "Vatandaşlar hem kurban pazarlarındaki sahte para dolandırıcılarına karşı hem de internette kurbanlık satışı üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı çok dikkatli olmalı" ifadesini kullandı.
Palandöken, geçen yıl bayramda 950 bin büyükbaş, 2 milyon 750 bin küçükbaş kurban kesildiğini anımsatarak, bu yıl piyasada kurbanlık tedariki ile ilgili bir sorun olmadığını kaydetti.
"İNTERNETTEKİ DOLANDIRICILARA KARŞI TETİKTE OLUNMALI"
Teknolojinin gelişmesi ve büyükşehirlerdeki mesafe sorunları nedeniyle internetten satışlara yönelimin fazla olduğuna dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:
"Görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan oldukça fazla kişi bulunuyor. 'Uygun kurbanlık buldum' diye sevinirken aslında tam tersi, eldeki paradan da olunabilir. İnternetteki dolandırıcılara karşı tetikte olunmalı. Canlı hayvanın şu anki piyasalara göre büyükbaşta kilogram başına 65, küçükbaş hayvanda ise 62 liradan hesaplaması var. Bu hesaplamanın altında kalan kurbana şüpheyle bakmalı. Hayvancılık işi ile uğraşan herkes ortalama olarak aynı yem fiyatları, aynı giderler üzerinden kar marjını koyarak belli bir rakama satmak zorunda. 500 kilo bir hayvanın ederi 35 bin lira civarında olup da satış sayfalarında 25 bin liralık ilanlar gören vatandaşlarımız dikkat etmeli."
"VATANDAŞLARIMIZ SAHTE PARAYA KARŞI UYANIK OLMALI"
Palandöken, kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşları sahte paralara karşı da uyardı.
Dolandırıcılar için bayramın fırsat olduğunu anlatan Palandöken, "Sahte paraları ayırt edebilmemiz için alınan banknotların üzerinde kabartma baskı, gizli görüntü, emniyet şeridi gibi pek çok özelliği barındırmalı. Yüklü paraları sürekli kontrol etmek zor olduğu için para sayma makinesi bulundurarak işler sağlama alınmalı. Vatandaşlarımız bu konuda uyanık olmalı" ifadesini kullandı.
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