Kurbanlık tosun, düştüğü dereden çıkarıldı
Rize'de kamyondan indirilirken kaçarak dereye düşen kurbanlık tosun, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Rize'nin İyidere ilçesinde hayvan pazarında kamyondan indirildiği sırada kaçan tosun, arka taraftaki dereye düştü.
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