Kurbanlık tosun, düştüğü dereden çıkarıldı

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Rize'de kamyondan indirilirken kaçarak dereye düşen kurbanlık tosun, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 16:42

Rize'nin İyidere ilçesinde hayvan pazarında kamyondan indirildiği sırada kaçan tosun, arka taraftaki dereye düştü.

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Rize Kurbanlık Hayvan Pazarı

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