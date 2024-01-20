TESK'ten e-ticaret siteleri için komisyon talebi
TESK Başkanı Palandöken, e-ticaret sitelerinde satış yapan esnaftan alınan komisyonlar hakkında, "Alınan hizmete göre farklılık gösteren, yüzde 45'i bulan komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmeli" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticarette sık kullanılan pazar yeri platformlarının komisyon oranlarına dair açıklama yaptı.
Esnafın artık e-ticarette iyice boy gösterdiğine işaret eden Palandöken, "Alınan hizmete göre farklılık gösteren, yüzde 45'i bulan komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmeli" ifadesini kullandı.
Palandöken, yüksek komisyon oranlarının, esnafa külfet olurken satış fiyatlarını da en az yüzde 20 etkileyerek vatandaşa pahalılık şeklinde yansıdığını belirterek, "Öte yandan, sitelerin yaptığı reklamların bedeli esnafa kesilmemeli. e-ticaret yapan esnafımız haftada bir defa indirim yapmaya zorlanmamalı" değerlendirmesinde bulundu.
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