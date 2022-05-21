TESK'ten taksit sayısı arttırılsın çağrısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl yaklaşık 1 milyon çiftin evlenmesinin beklendiğini belirterek, mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısının artırılmasını istedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya ve beyaz eşya piyasasındaki durgunluğun giderilmesi, yeni evlenecek çiftlerin yuva kurmalarına destek olunması için bazı önerilerde bulundu.
Fiyat artışlarının yurttaşların alım gücünü düşürdüğünü vurgulayan Palandöken, bunun da esnafın işlerini zorlaştırdığını ifade etti.
Palandöken, Covid-19 salgınının geride bırakılmasıyla bu yıl yaklaşık 1 milyon çiftin evlenmesinin beklendiğini belirterek, yıllık bazda mobilya ve beyaz eşyada önemli ölçüde fiyat artışları yaşandığına dikkati çekti. Palandöken, şunları kaydetti:
"Durumun böyle olması evlenmeyi düşünen çiftlerimizi düğünün ertelemesine veya ikinci el ürün almaya yönlendiriyor. Eşya dizmekte zorlanan vatandaşlarımıza, ev kuracak çiftlerimize alım kolaylığı sağlanmalı. Bunun için kredi kartı taksit sınırı güncel piyasa şartlarına göre yeniden düzenlenmeli. Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılmalı ki çiftler de evini daha rahat şekilde kurabilsin. Yeni evlenecek çiftler, ev alanlar, eşyalarını değiştirmek isteyenler için taksit sayısı fiyatlar göz önüne alınarak 24 ayın altında olmayacak şekilde yükseltilmeli. Bununla birlikte bankalar da ellerini taşın altına koyarak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunmalı."
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