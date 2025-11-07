Tesla’da tarihi karar: Elon Musk’a hissedarlardan 1 trilyon dolarlık onay!

Tesla CEO’su Elon Musk, hissedarların ezici çoğunlukla onay verdiği rekor büyüklükteki maaş paketiyle tarihe geçti. Hissedarlar, şirketin yapay zekâ ve robotik alanında dünya lideri olma vizyonuna destek verdi.

Teksas’ın Austin kentindeki Tesla fabrikasında yapılan yıllık toplantıda teklif, yüzde 75’in üzerinde oyla kabul edildi. Dans eden robotların sahne aldığı etkinlikte konuşan Musk, “Başlamak üzere olduğumuz şey, Tesla’nın geleceğinin sadece yeni bir bölümü değil, yepyeni bir kitap” dedi.

Musk, bu onayla birlikte önümüzdeki on yılda 1 trilyon dolarlık hisse kazanabilecek. Ancak gerekli vergi ve kesintiler sonrası tutarın 878 milyar dolar civarında olması bekleniyor.

TESLA’NIN GELECEĞİNDE YAPAY ZEKÂ VE ROBOTİK ÖN PLANDA

Musk, toplantıda yeni nesil Roadster spor otomobilin tanıtılacağını ve direksiyonsuz “Cybercab” robot taksilerin üretimine nisan ayında başlanacağını açıkladı. Ayrıca Tesla’nın yapay zekâ çipleri üretmek için “devasa bir çip fabrikasına” ihtiyaç duyacağını belirtti.

Toplantıda, Tesla yönetim kurulundaki üç üye yeniden seçildi. Hissedarlar, mahkeme kararıyla askıya alınan önceki planın yerine geçecek yeni maaş paketini de onayladı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ MUSK’TA

Bazı yatırımcılar paketi “aşırı pahalı” bulurken, çoğu Musk’ın şirkette kalmasını sağlamanın bir yolu olarak değerlendirdi. Tesla yönetimi, Musk’ın şirketten ayrılma ihtimaline karşı bu paketin önemini vurguladı.

Yatırım danışmanı Jessica McDougall, bazı yatırımcıların Tesla’nın Musk’ın diğer şirketleriyle olan bağlantılarına karşı daha güçlü bir denetim beklediğini söyledi.

TESLA’NIN BÜYÜK HEDEFLERİ

Musk’ın önümüzdeki on yıl için belirlediği hedefler arasında 20 milyon araç teslimatı, 1 milyon robot taksinin hizmete girmesi ve 1 milyon insansı robotun satışı yer alıyor. Şirketin 400 milyar dolar temel kâr elde etmesi de hedefler arasında.

Musk, bu hedeflerin her birini gerçekleştirdikçe Tesla hisselerinin yüzde 1’ine hak kazanacak. Tüm hedeflerin tutması halinde Musk, şirket hisselerinin yüzde 12’sine, yani yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir değere ulaşacak.

Zacks Investment Management yöneticisi Brian Mulberry, “Bu plan, Tesla’nın gelir artışını güçlendirmeyi ve uzun vadede hissedarları da ödüllendirmeyi amaçlıyor” değerlendirmesini yaptı.

Musk ise toplantıyı “Diğer hissedar toplantıları sıkıcıdır ama bizimkiler eğlencelidir. Yani, şuna bakın. Bu harika” sözleriyle kapattı.