Tesla'da üretim kapasitesi katbekat artıyor

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 07:00

Tesla'nın gelecekteki kompakt modeli için dört milyon ünitelik bir üretim kapasitesi planladığı iddia edildi. Bunların iki milyonunun Kuzey Amerika'da, bir milyonunun Çin'de ve bir milyonunun da Almanya'da üretileceği de aktarıldı.

DÜNYA ÇAPINDA ÜRETİM

Tesla'nın yeni tesislerinde ana üretim yerinin Meksika'da olacağı iddia edildi. Ancak bu düşüncenin "erken bir kapasite stratejisi" olduğu ifade edildi. Ayrıca Tesla'nın yeni elektrikli aracının üretiminin dünya çapındaki üretim tesislerine yayılacağının sinyalini vermek istediği de belirtildi.

Kompakt modelin Model Y'nin daha küçük bir versiyonu olduğu söyleniyor. Bununla birlikte, üretim programına bağlı olarak, Tesla'nın yeni giriş seviyesi modelinin seri üretiminin en az bir yıl sonra başlayacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşan kompakt model hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Elon Musk geçtiğimiz sonbaharda otomobil üreticisinin daha küçük elektrikli otomobiller için yeni bir platform geliştirmeye başladığını doğruladı. Tesla, Model S/X ve Model 3/Y'nin ardından geliştireceği üçüncü platformla maliyetlerini yarı yarıya düşürmek istiyor.

İKİ MODEL TANITILDI

Musk geçmişte elektrikli otomobilleri daha ucuz hale getirmeyi büyük bir hedef haline getirmişti. Ancak 2022 yılının başında Musk şaşırtıcı bir şekilde Tesla'nın şu anda giriş seviyesi Tesla üzerinde çalışmadığını çünkü işlerinin çok yoğun olduğunu açıkladı.

Bir ay önce düzenlenen Yatırımcılar Günü'nde Tesla, Meksika'ya yönelik planlarının yanı sıra gelecekteki model stratejisine ilişkin ayrıntılar verdi. Üretici, yeni platforma dayalı herhangi bir somut model ve prömiyer yılı açıklamadı, ancak bir sunum slaytında iki yeni model tanıtıldı. Bunlardan birinin uzun zamandır beklenen kompakt EV olması muhtemel, ancak düz siluet tam olarak bir Model Y'ye işaret etmiyor. Hâlâ üstü kapalı olan ikinci model ise önemli ölçüde daha büyüktü ve daha çok köşeli bir SUV ya da minibüse benziyordu.

Her iki durumda da daha küçük modeller için yeni EV platformunun Tesla'nın defalarca belirttiği uzun vadeli satışları yılda yüzde 50 artırma hedefinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

ÜÇ AYDA 440 BİN ARAÇ ÜRETİMİ

Tesla 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin üretim ve teslimat rakamlarını da kamuoyuna açıkladı. Teksas merkezli üretici 440 bin 808 elektrikli otomobil üretimi ve 422 bin 875 teslimatla yeni rekorlara imza attı.