Tesla'dan Türkiye için 4/4 paylaşımı

Tesla'dan yapılan paylaşımda 4 Nisan tarihine dikkat çekildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:30
Tesla'dan Türkiye için 4/4 paylaşımı
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Tesla, uzun zamandır ülkemizde faaliyet yürütüyor. Şirket 2015 yılından beri aktif olarak Türkiye'de bulunsa da resmi olarak faaliyetlerine geçtiğimiz 2022 yılında başladı. Şirketin ülkemizde araçlarını ne zaman piyasaya süreceği uzun zamandır merak ediliyor.

Tesla'nın global Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 4/4 ifadesiyle dikkat çeken bir görsele yer verilmesi heyacan yarattı.

Bu paylaşımla Tesla'nın resmi olarak 4 Nisan'da Türkiye'de satışa başlayacağı iddia edildi.

Bazı sektör kaynakları ise 4 Nisan'da ülkemizde satılacak olan Tesla modellerini öğreneceğimizi iddia etti.

Şu ana kadar yapılan açıklamalara göre ilk etapta ülkemizde Model 3 ve Model Y araçları karşımıza çıkacak. İlerleyen dönemlerde ise Model S ve Model X gibi diğer modellerin de satışa sunulacağı düşünülüyor.


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