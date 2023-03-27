Yeni Dacia Duster'ın Bursa'da üretileceği iddia edildi!

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:50

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:50

Oyak Renault, yeni Clio'nun kopyası olarak üretilecek Mitsubishi Colt'un Bursa'da yapılacağını duyurmuştu. İddiaya göre şirketten büyük bir sürpriz daha geldi ve yeni nesil Dacia Duster'ın da Bursa'da üretileceği kararlaştırıldı.

Şirket daha önce Megane Sedan üretimi için Karsan ile anlaşmıştı. Buradaki kapasite boşluğu ise yeni Mitsubishi Colt ve Dacia Duster'la dolacak. 2024 yılında yollarda olması beklenen yeni Duster için yapılan yatırımla birlikte mevcuttaki 390 bin adetlik kapasitenin 500 bine çıkması bekleniyor.

Bu kapasitenin yaklaşık 200 bin adedinin Duster, 300 bin adedinin ise Renault Clio ve Mitsubishi Colt modellerinden oluşması bekleniyor. Yapılan bu açıklamalarla Oyak Renault, aynı anda üç farklı marka için üretim yapacak.

Konuyla ilgili Oyak Renault tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.