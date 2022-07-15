TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya: Giyim sektöründe daralma bekleniyor
TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, hazır giyim sektöründeki beklentiler hakkında yaptığı değerlendirmede, giyim sektöründe daralma beklendiğini söyledi.
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, sektörün krediye erişimi ve hazır giyim sektöründeki beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bloomberg HT'ye konuşan Kaya, TL kredilere ulaşmakta zorluk yaşadıklarını belirtti.
İşletme, sermaye ve yatırımda uzun vadeli kredilere ihtiyaç olduğunu söyleyen Kaya, “Krediye erişim olmazsa yatırımlar zayıflar ve daha önceki yatırımların olumlu etkilerini fazla yaşayamayacağız. Mevcut kredi oranlarıyla fazla yatırım olmaz” dedi.
İşçilik maliyetinde temmuz ayında yapılan yüzde 30’luk artışın, birkaç ay sonra hazır giyim sektöründe etiketlere yüzde 20-30 oranında yansıyacağını belirten Kaya, “Giyim sektöründe daralma bekleniyor” açıklamasında bulundu.
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