THD Başkanı Turhan Çakar: 'Tüketiciler temel gıdaya erişemiyor'

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, "Cumhuriyet tarihi sürecinde temel gıdalarda böyle yüksek oranda yıllık ortalama fiyat artışı ve pahalılığı görülmemiştir" dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00
THD Başkanı Turhan Çakar: 'Tüketiciler temel gıdaya erişemiyor'
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Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, 40 temel gıdada son bir yıllık ortalama fiyat artışının yüzde 190 olduğunun altını çizerek “Tüketicilerin büyük çoğunluğu en temel gıdalara erişemiyor. Yüzde 98’i açlık ve yoksulluk sınırının altında” dedi.

Dün basın toplantısı düzenleyen Çakar, şöyle devam etti: 

“Araştırmalarımıza göre, son yüzyıldaki Cumhuriyet tarihi sürecinde temel gıdalarda böyle yüksek oranda yıllık ortalama fiyat artışı ve pahalılığı görülmemiştir. Tencerelerin temel girdisi kuru soğanın yıllık ortalama fiyat artış oranı yüzde 659’u bulmuştur. Tüketiciler kilo ile değil, tane ile soğan almak zorunda kaldı.”


Tüketici Hakları Derneği Turhan Çakar

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