THY duyurdu! Yurtiçi uçuşlarda yeni dönem

THY, yurt içi uçuşlarında uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu. THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:50
THY duyurdu! Yurtiçi uçuşlarda yeni dönem
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Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçuş boyunca internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.

 


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