Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 THY pilotu hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Türk Hava Yolları’nın 3 pilotunun bulunduğu araç, seyir halindeyken TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada, THY 3 pilotundan ikisi hayatını kaybetti. Öte yandan kazaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Kaza sırasında alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü pilot Ersal E. tutuklandı.
Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nde sabah saatlerinde THY’de pilot olarak görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal. E, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı aynı araçta Çatalca istikametinde ilerliyordu.
Bu sırada kaptan pilot Ersal E.’nin kullandığı araç seyir halindeyken TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada THY’de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALI PİLOT TUTUKLANDI
Yaralı olarak kurtarılan sürücü pilot Ersal E ise hastaneye kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Ersal E.,’nin kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildi.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen pilot, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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