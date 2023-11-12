THY tarihinin en büyük siparişi: Airbus ile görüşüyor
Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, tarihinin en büyük uçak siparişi için Airbus yetkilileri ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede toplam 355 adet uçağın satın alınması için istişare edildi.
THY yöneticileri, İstanbul'da Airbus yetkilileri ile buluştu.
ROLLS-ROYCE İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ
Görüşmede, THY'nin satın alınmasına karar verdiği 10 adet A350-900 uçağa ilave olarak; 75 adet A350-900 uçağı, 15 adet A350-1000 uçağı, 5 adet A350F kargo uçağı ve 250 adet A321 NEO uçağı olmak üzere toplam 355 adet uçağın satın alınması için Airbus yetkilileri ile istişarelerde bulunuldu.
Ayrıca A350 uçaklarının motor bakım hizmetinin ve yedek motorlarının temini için motor üreticisi Rolls-Royce yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- Kurukahveci Mehmet Efendi’den yeni ‘İsrail’ açıklaması!
- İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- 'Bu vebalin altından kalkamazlar'
- Ek ders ücretlerine zam kararı
- İşte CHP'nin yeni MYK üyelerinin özgeçmişleri…
- İşte en ucuz sıfır otomobiller
- 'Hastane otoparkındaki ceset' vahşetinde yeni gelişme!
- 10 Kasım’da hakaretler savurmuştu