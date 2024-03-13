THY'den sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Hamburg ve Stuttgart havalimanlarında yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 13:23
THY'den sefer iptalleri
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Hamburg'a 14 Mart'ta icra edilecek gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Hamburg'dan İstanbul'a yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, Stuttgart Havalimanı'nda ise 14 Mart'taki tüm gidiş ve geliş seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

İptal edilen seferler şöyle:

"TK 1662 Hamburg - İstanbul, TK 1664 Hamburg- İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul, TK 7883 Hamburg- Sabiha Gökçen, TK 1701 İstanbul-Stuttgart, TK 1702 Stuttgart- İstanbul, TK 1703 İstanbul-Stuttgart, TK 1704 Stuttgart-İstanbul, TK 1705 İstanbul-Stuttgart, TK 1706 Stuttgart- İstanbul, TK1710 Stuttgart-İstanbul, TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart, TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen, TK 7812 Ankara-Stuttgart, TK 7813 Stuttgart- Ankara"


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