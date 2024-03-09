İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten Fitch'in Türkiye kararıyla ilgili çarpıcı yorum: 'Piyasa baskısı göz önüne alındığında...'
Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili, "Hayal kırıklığı yaratan enflasyon verileri, rezerv ve döviz baskısı nedeniyle son dönemdeki piyasa baskısı göz önüne alındığında zamanlama ilginç" dedi.
Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash sosyal meday hesabı üzerinden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Not artırımının seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" ifade eden Ash, enflasyon verisi ile lira ve rezervler üzerindeki baskı nedeniyle piyasaların son birkaç haftadır Türkiye çevresinde gergin olduğu göz önüne alındığında "zamanlamanın ilginç" olduğunu belirtti.
Ash'in paylaşımı şöyle:
"Türkiye - Fitch notunu B+'ya yükseltti ve görünüm olumlu. Şimşek ve ekibinin yönetimi altında ortodoksluğa dönüşü yansıtıyor; ellerine sağlık. Hayal kırıklığı yaratan enflasyon verileri, rezerv ve döviz baskısı nedeniyle son dönemdeki piyasa baskısı göz önüne alındığında zamanlama ilginç."
Turkey - Fitch upgrade to B+ and positive outlook. Reflects return to orthodoxy under Simsek and team - well done to them. Timing interesting given recent market pressure amid disappointing inflation data, reserve and FX pressure.— Timothy Ash (@tashecon) March 8, 2024
Fitch Ratings, bugün Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.
Derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, notun yükseltmesinin Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığını yansıttığı, görünümünün pozitife çevrilmesinin de tutarlı makro politika duruşuna ve Türkiye enflasyonunda önemli düşüşe işaret ettiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- AKP’nin yenemediği aday!
- Burcu Köksal’dan flaş 'DEM' açıklaması
- Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi!
- Gram altın rekor tazeledi!
- Benim için bu bir final. Son seçimim
- 'Konuştum, ne gerek vardı dedim'
- Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde
- Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti