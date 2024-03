İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten Fitch'in Türkiye kararıyla ilgili çarpıcı yorum: 'Piyasa baskısı göz önüne alındığında...'

Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash sosyal meday hesabı üzerinden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Not artırımının seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" ifade eden Ash, enflasyon verisi ile lira ve rezervler üzerindeki baskı nedeniyle piyasaların son birkaç haftadır Türkiye çevresinde gergin olduğu göz önüne alındığında "zamanlamanın ilginç" olduğunu belirtti.

"Türkiye - Fitch notunu B+'ya yükseltti ve görünüm olumlu. Şimşek ve ekibinin yönetimi altında ortodoksluğa dönüşü yansıtıyor; ellerine sağlık. Hayal kırıklığı yaratan enflasyon verileri, rezerv ve döviz baskısı nedeniyle son dönemdeki piyasa baskısı göz önüne alındığında zamanlama ilginç."



Turkey - Fitch upgrade to B+ and positive outlook. Reflects return to orthodoxy under Simsek and team - well done to them. Timing interesting given recent market pressure amid disappointing inflation data, reserve and FX pressure.