13 Ekim 2021 Çarşamba, 07:45

Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden biri olan Thyssenkrupp, Türkiye'deki en önemli işinden çıkıyor.

Geçen yıl 5,5 milyar avro zarar bildiren Thyssenkrupp, şimdi de bir başka önemli kolu olan paslanmaz çelik ürünleri alanından çıkıyor. Thyssenkrupp, İtalya merkezli firması Acciai Speciali Terni (AST) firmasındaki hisselerini yine bir İtalyan olan Arvedi Group’a devredecek. Resmi süreçlerin tamamlanmasıyla Thyssenkrupp, savunma sanayisi dışındaki en önemli biriminden ayrılacak.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, bugünkü yazısında bu satışın Türkiye'yi de etkileyeceğini yazdı. Ülker, "Alman devine ait AST’nin dünyada 3 tesisi bulunuyor. İtalya dışındaki tesisler Türkiye ve Almanya’da yer alıyor. Anlaşma tamamlandığında Alman şirket, Türkiye’deki en önemli varlığını da satmış ve çelik alanından da çıkmış olacak" bilgisini verdi.

Ülker yazısını şöyle sürdürdü:

"20 yıl önce Türkiye’de kurulan Thyssenkrupp Materials Turkey, başta Arçelik, Bosch olmak üzere otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörün çelik tedarikini sağlıyor. Gebze’deki Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bin metrekaresi açık, 20 bin metrekaresi kapalı alana sahip fabrikasında, 30 bin tondan fazla paslanmaz çeliği işliyor. Son olarak bu tesise 2017 yılında 2 milyon Euro’luk ek yatırım yapan Thyssenkrupp, karbon işleme işini büyütmüştü. Alman şirketin Türkiye biriminin cirosu ise 750 milyon lira yani 70 milyon Euro’nun üzerinde. Alman şirketin bu satışı, Türkiye açısından oldukça önemli. Asansör işinin yanı sıra çelikten de ayrılması Türkiye’deki varlıklarının da azaltılması anlamına geliyor. Edindiğim bilgilere göre, Thyssenkrupp’un Türkiye ile olan tek ilişkisi denizaltı projesi.

ÇİNLİLER TALİP OLMUŞTU

Thyssenkrupp'un Türkiye birimi de dahil vitrine çıkardığı şirketlere, Çinli Baosteel dahil dünyanın farklı ülkelerinden devler de talip olmuştu. Satışın 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Thyssenkrupp'un vitrindeki firmasını almaya hazırlanan Arvedi Group ise 1963 yılında kuruldu. Özel çelik üretiminde Avrupa’nın en büyüklerinden olan firma 3 bin 600 çalışana, 3.6 milyar Euro’luk ciroya sahip."