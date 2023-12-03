Ticaret Bakanı açıkladı! Bu alanlarda çalışan şirketlere destek paketleri geliyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara verilmesi planlanan desteklere ilişkin açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara verilmesi planlanan desteklere ilişkin konuştu.
İhracat rakamlarında yaşanacak artışlara ve hedeflere dikkati çeken, ihracatçılara verilmesi planlanan desteklere değinen Bolat, katma değerli ve teknoloji seviyesi yüksek ürünlerin ihracatına Eximbank ile birlikte özel kredi programı hazırlandığını söyledi.
Bolat, "Yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara özel kredi programları hazırlıyoruz. Yeşil dönüşümle alakalı çalışma yapan ihracatçılarımıza da hem Eximbank hem de Geliştirme AŞ (İGE) İGE büyük destek paketleri hazırlıyor. konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile görüşüyoruz, oradan onay çıktığında bu şirketlerin finans problemi kalmayacak" bilgisini verdi.
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