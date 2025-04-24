Ticaret Bakanı Bolat’tan ekonomi açıklamaları: 'Düşüş ve çalkantı meydana getirdi'

Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:30

Güncelleme: 24.04.2025 - 00:30

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, EXPO 2025 kapsamında bulunduğu Japonya’nın Osaka kentinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Osaka EXPO'suna katılımıyla aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamaktan onur duyduklarını ifade eden Bolat, "Çünkü sadece EXPO Milli Günü'müzü değil, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşu ve çocuklara hediye edilmiş ilk ve tek uluslararası bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir arada kutluyoruz" dedi.

TİCARET HACMİ ARTIYOR

Türkiye ile Japonya arasında 2014 yılında 3,8 milyar dolar olan ticaret hacminin 2024 itibarıyla 5,4 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, bu gelişmenin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geldiği noktayı gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin EXPO’daki varlığının, ürün ve hizmetlerin Japonya pazarında tanıtılması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Bolat, "Organizasyona katılımı, Türk ürün ve hizmetlerini Japon pazarında tanıtmak ve iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak adına bir kaldıraç olarak görüyoruz" diye konuştu.

HİZMET İHRACATINDA YÜKSELİŞ

Hizmet ihracatında yaşanan artışa dikkat çeken Bolat, "Türkiye'nin 2023'te dünya toplam hizmet ihracatından aldığı pay yüzde 1,35'e, sıralaması ise 21'e yükseldi. Önümüzdeki dönemde hem sıralamamızı hem de payımızı daha ileri taşıyacağımıza da şüphem yoktur" dedi. Hizmet ihracatının milli gelirdeki payının yüzde 55-56 seviyelerinde olduğunu, istihdamda da benzer bir ağırlık taşıdığını aktaran Bolat, bu alandaki gelişimin mal ihracatını tamamladığını belirtti.

KÜRESEL TİCARETİN YÖNÜ DEĞİŞİYOR

Dünya ticaretine dair gelişmeleri de değerlendiren Bolat, 2023’te küresel ticaretin yüzde 1,1 oranında daraldığını, bu yıl ise yüzde 3 büyüme beklendiğini söyledi. Ancak ABD’nin dış ticaret açıklarını azaltmaya dönük yüksek gümrük vergisi uygulamalarının belirsizlik oluşturduğunu belirtti. Bu kapsamda Japonya, AB ve Güney Kore gibi ülkelerin de etkilendiğini ifade eden Bolat, "Bu süreç, dünya borsalarında belirsizlikten kaynaklanan düşüş ve çalkantı meydana getirdi" dedi.

TÜRKİYE HİZMET SEKTÖRÜNDE BÜYÜYOR

Bolat, Türkiye’nin turizmde de ciddi bir konuma ulaştığını belirterek, "Türkiye, dünyada turist sayısında 4’üncü, turizm gelirinde 6’ncı sıraya geldi" bilgisini verdi. Türk Hava Yolları başta olmak üzere havayolu taşımacılığı, lojistik, yazılım, eğitim ve sağlık turizmi gibi alanlarda da hizmet ihracatının önemli seviyelere ulaştığını vurguladı. Türkiye ile Japonya arasındaki turizm trafiğinin de arttığını belirten Bolat, Japonya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının 134 bine yükseldiğini kaydetti.