Bakan Şimşek ABD'de: 'Program yolunda gidiyor'

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:57

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:57

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları için bulunduğu ABD’de, Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin istikrara kavuşması adına yürütülen program hakkında bilgi veren Şimşek, “Program yolunda gidiyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, uyguladıkları makroekonomik istikrar ve reform programının ana amacının enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek ve fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurguladı, bu sürecin devam ettiğini belirtti.

Son dönemdeki küresel dalgalanmaların enflasyonu hem yukarı hem de aşağı çekebileceğine dikkat çeken Bakan, petrol fiyatlarındaki düşüşün ve sıkılaşan finansal koşulların enflasyonu aşağı çekebileceğini belirtti. Şimşek, enflasyonun hedef bandı içinde kalmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

HARCAMA DİSİPLİNİ SÜRECEK

Küresel ticaretteki belirsizliklerin büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini belirten Şimşek, içerideki sıkı finansal koşulların ithalatı azaltarak cari açığın hedefin altında kalabileceğini söyledi. Büyüme tarafında ise aşağı yönlü risklerin olduğunu ifade etti. Bu yıl mali disiplin sürecine girdiklerini ve harcama disiplininin sürdürüleceğini kaydetti.

YAPISAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Şimşek, Türkiye'nin küresel ekonomik belirsizliklere karşı ihtiyatlı ve sürdürülebilir politikalarla yanıt verdiğini belirtti. Yapısal dönüşümün dijital altyapı, yapay zeka ve yeşil dönüşüm yatırımlarını içerdiğini dile getirdi.

KÜRESEL TİCARETİN PARÇALANMASI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Küresel ticaretin parçalanmasının olumsuz etkilerine değinen Bakan, Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesi ve Avrupa ile imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının, ülkenin küresel ticaretteki stratejik konumunu güçlendirdiğini belirtti. Türkiye’nin Batı’dan daha fazla yatırım çekebileceğini ve Asya ülkelerinin üretim kapasitesini Türkiye’ye kaydırma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN UZUN VADELİ PERSPEKTİFİ

Türkiye'nin güçlü altyapısı, yapay zeka hazırlığı ve beşeri sermayesiyle gelişmekte olan piyasa ülkeleri arasında öne çıktığını kaydeden Şimşek, “Türkiye hala cazip bir ülke” dedi. Şimşek, Türkiye’nin uzun vadede cazip bir yatırım alanı sunduğuna dikkat çekti.

SAVUNMA ALANINDA AB İLE İŞBİRLİĞİ

AB'nin savunma alanındaki harcamaları ve Türkiye'nin bu güçlü ihtiyacı karşılayabilecek kapasitesi hakkında konuşan Şimşek, Dünya Bankası ile ilişkilerde de önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Şimşek, Türkiye'nin yeşil dönüşüm, dijital altyapı ve verimlilik gibi konularda Dünya Bankası ile işbirliğini geliştirdiğini ifade etti.