Ticaret Bakanı Muş'tan patronlara: Her şey stabil olsa, emtia fiyatları bu kadar yükselmemiş olsa enflasyon da bu kadar olmayacak
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sanayicilere yönelik konuşmasında enflasyon rakamlarını değerlendirirken "Her şey stabil olsa, emtia fiyatları bu kadar yükselmemiş olsa haliyle enflasyon da bu kadar olmayacak" dedi. Bakan Muş, hükümet olarak serbest piyasa kurallarından taviz vermeyeceklerini de tekrar vurguladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı Nedeniyle Ekonomi, İhracat ve Sanayimizin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Arayışı" ana gündemiyle gerçekleştirilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi mart ayı olağan toplantısına katıldı.
İSO'da sanayicilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Muş, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin 2021 ihracat rakamlarına değinen Muş, şunları kaydetti:
"Bu yıl, şu an yaşanan Rusya-Ukrayna krizinin başlayacağı, böyle bir tablonun ortaya çıkacağını hiç kimse tahmin etmiyordu ve biz buna göre hedeflerimizi ortaya koymuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız Orta Vadeli Program'daki hedefin de üstüne çıkarak bu yılla alakalı ihracat beklentisini 250 milyar dolar olarak belirlemişti. Yapılan projeksiyonlarda Türkiye'nin artık geçtiğimiz yıl 14,8 milyar dolar olan cari açığının bu yıl kapanıp artık yavaş yavaş fazla vermeye geleceğini öngörüyorduk.
Maalesef yaşanan gelişmeler, özellikle emtia fiyatlarındaki aşırı yükseklikler, dünyadaki belirsizlikler, küresel enflasyondaki artışlar ister istemez bütün ülkeleri olumsuz etkilemekte. En son ortaya çıkan Rusya-Ukrayna krizi de bizim hemen bölgemizde bulunuyor ve dış ticaretimizin de yaklaşık yüzde 10'una tekabül eden bir miktar var. Bu ticaretin sürdürülebilmesi için çaba içindeyiz ama bu kriz bizi ister istemez etkilemekte. Bütün bu şartlara rağmen Türkiye, hedeflerinden kopmadan yoluna devam etmeye çalışacak."
Muş, zor zamanlarda alınan kararların belirleyici olacağını, olağan dışı şartlarda memleketin idare edilebilmesinin önemli olduğunu söyledi.
ENFLASYON RAKAMLARI
Dünyanın son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşadığını ifade eden Muş, üretim maliyetlerinde yaşanan artışa dikkat çektiği açıklamasında Türkiye'nin de bu durumdan etkilendiğini belirtip "Petrol, doğalgaz, enerji fiyatlarındaki ham madde olarak kullandığımız diğer ürünlerdeki yükselişler, hem içerideki enflasyona hem de küresel enflasyona ciddi etki yapıyor. Değerlendirmelerimizi yapıyorken, durum değerlendirmesi, durum analizi yapıyorken bunu dikkate alarak yapmamız gerekir. Her şey stabil olsa, emtia fiyatları bu kadar yükselmemiş olsa haliyle enflasyon da bu kadar olmayacak. Hem küreselde hem de bizim enflasyon oranımız çok daha makul seviyelerde olacak. Atacağımız adımlarda, alacağımız kararlarda bu parametreleri düşünerek hareket etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.
'SERBEST PİYASA' GARANTİSİ
Hem hükümetin hem Ticaret Bakanlığı'nın sanayicinin yanında olmaya devam edeceğine işaret eden Muş, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Atacağımız adımlar, rasyonalite içinde olacak, ekonomi ilminin içinde olacak. Hiç kimse bizden irrasyonel bir tavır, davranış beklemesin. Bütün sanayicilerimiz, girişimcilerimiz buna göre yatırımlarına, üretimlerine devam etsinler. Kurallı ticaret istiyoruz, beklentimiz konulan kurallara herkesin uyması. Türkiye; serbest piyasa ekonomisine hakimdir, serbest piyasa rejimini kabul etmiştir, bundan hiçbir dönemde taviz vermemiştir, bunun kurallarına hiç bir zaman aykırı şekilde davranmamıştır, davranmayacaktır. Beklentimiz, herkesin bu piyasanın kurallarına uygun şekilde davranması. Bazı spekülatif hareketler oluyor. Bunlarla ilgili de gereğini yapacağız. Kurallara uyan sanayicimizin, esnafımızın her zaman yanındayız ama aykırılıklara müsaade etmeyeceğiz."
Konuşmaların ardından toplantının devamı basına kapalı olarak gerçekleşti.
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