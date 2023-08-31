Ticaret Bakanı Ömer Bolat büyüme verilerini değerlendirdi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:25

Güncelleme: 31.08.2023 - 16:25

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, büyüme rakamlarını değerlendirerek, ülkenin yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 12 çeyrektir sürdürdüğünü dile getirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, verisi açıklanan 14 G-20 ülkesi arasından; Çin, Endonezya, Rusya’nın ardından en hızlı büyüyen dördüncü ve verisi açıklanan 37 OECD ülkesi arasından; Çin, Kosta Rika ve Endonezya’nın ardından en hızlı büyüyen dördüncü ekonomi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatında depremin, zayıf dış talebin ve takvimin etkisi ile düşüş yaşanırken ithalatta güçlü iç talebin etkisi ise artış izlendiğini belirten Bolat, "Küresel ekonomik aktivitede zayıf bir seyir izlenirken OECD verilerine göre, G20 ülkelerinde mal ticareti (cari ABD doları cinsinden) 2023 yılının 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değer bazında daralmıştır. İhracat ve ithalat sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 2,0 oranında düşerek (mevsimsel arındırılmış, bir önceki döneme göre) durgun küresel talebi ve başta enerji olmak üzere azalan emtia fiyatlarını yansıtmıştır" dedi.

• 2023 yılının ikinci çeyreğinde %3,8 oranında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı ile Türkiye ekonomisi deprem felaketinin etkilerinin devam etmesi ve takvim etkisine rağmen (Resmi Tatil nedeniyle 3 iş günü eksiği) yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 12 çeyrektir… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 31, 2023



