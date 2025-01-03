Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan '7 aylık' enflasyon değerlendirmesi: 'Yüzde 44'e geriledi'
Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat TÜİK'in açıkladığı enflasyon için düşme eğiliminde olduğunu söyledi. Bakanın sadece son 7 ayı değerlendirmesi dikkat çekerken düştüğü vurgulanan Türkiye'deki enflasyonun savaştaki Rusya, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerini geride bıraktığı ortaya çıktı.
2024 yılı dış ticaret verileri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla yapılan programda açıklandı.
Ticaret Bakanı Bolat, TÜİK'in yüzde 44.38 olarak açıkladığı enflasyonu Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı’nda değerlendirdi.
7 AYLIK DEĞERLENDİRME
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ''Bugün açıklanan enflasyon oranı haziran ayından bu yana 7 aydır Türkiye ekonomisinde enflasyonun düşme sürecinde olduğunu göstermektedir. 7 ayda 31 puanlık gerileme kaydedip, yüzde 44’e gerilemiştir'' ifadelerini kullandı.
Bakan Bolat TÜİK'in 2024 mayıs ayında son bir yıllık enflasyonu yüzde 75.45 olarak açıklaması ile bugünü kıyaslarken aradaki farkın 31 puan olduğunu vurguladı. Ancak yaklaşık 4 yıl önceki enflasyon oranını paylaşmadı. TÜİK'in açıklamasına göre 50 ay önce Ekim 2020'de yıllık enflasyon yüzde 11.89'du. Yani bugünkü enflasyondan yüzde 32,49 daha düşüktü.
RUSYA, UKRAYNA VE DİĞER ÜLKELERDE ENFLASYON!
Son yapılan açıklamalarda ise savaştaki Ukrayna'nın enflasyonu yüzde 11.2, Rusya'nın yüzde 8.9 ve İsral'in yüzde 3.4 olarak kayıtlara geçti. Ukrayna bu oranla Avrupa'da Türkiye'den sonra en yüksek faize sahip ülke oldu.
Ayrıca İran'da enflasyon yüzde 34.5 olarak belirtilirken Avrupa'da Romanya'da enflasyon yüzde 5.1, Yunanistan'da yüzde 2.4, Almanya'da yüzde 2.2, Bulgaristan'da 2.1 ve Fransa ile İtalya'da yüzde 1.3 olarak açıklandı.
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