AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'enflasyon açıklaması

Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:38

Güncelleme: 03.01.2025 - 15:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde '2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Tüm dünyanın gözleri önünde 15 aydır devam eden, 50 bin masumun hayatına malum olan Gazze mezalimi içimizde büyük bir yara olarak kanamaya devam etti. 2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan adalet güneşinin 2025 senesinde Gazze semalarında da sökün etmesini temenni ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizi de yalnız bırakmadık. 100 bin tonluk insani yardımla Gazzeli mazlumların yükünü bir nebze hafifletmeye çalıştık. Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması için tüm çabalara hem destek verdik hem de öncülük ettik. İsrail'le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur. Gazze'de tek bir masumun hayattan koparılmasına tahammülümüz yok.

İçeriden ve dışarıdan gelen tüm eleştirilere rağmen Suriye'de haklı çıkan biz olduysak Gazze'de tarih Türkiye'nin haklılığını teyit edecek. Bundan en küçük şüphe duymadık, duymuyoruz.

Her yıl bir önceki yılın dış ticaret rakamlarını değerlendirmek iktidarımızın geleneği haline geldi. Bu toplantılarımıza büyük önem veriyoruz. Halka hesap verme prensibimizin asli unsuru olarak görüyoruz. Bu gelenek bundan sonra da devam edecek. Her yıl artan dış ticaret rakamlarının bir tarafında hükümetimiz varsa diğer tarafında özel sektörümüz bulunuyor. İhracatçılarımızı ve iş dünyamızın elçilerini tebrik ediyorum.

''PİYASALAR HÜKÜMETİMİZE GÜVENİYOR''

2023 yılında başlayan geçiş süreci 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla sona ermiş, dezenflasyon süreci başlamıştır. 2024 yılına ait enflasyon verileri uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit etmiştir. Enflasyon Aralık'ta yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44.38'e gerilemiştir. Yıllık enflasyon 2023 sonuna göre 20 puan, 2024 Mayıs ayındaki zirvesine göre 31 puan düşmüştür. 2025 yılında da enflasyon OVP ve enflasyon raporunda ilan edilen seviyelerde uyumlu şekilde gerçekleşecektir. Piyasalar hükümetimize güveniyor. Bu konuda tabi sizin desteğiniz de çok kıymetli. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeye katkıda bulunmak için iş dünyasından samimi destek bekliyoruz.''