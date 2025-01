KESK'ten TÜİK'e enflasyon tepkisi: 'Asgari ücretlinin cebinden 2 bin 443 lira çaldınız'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 13:58

Güncelleme: 03.01.2025 - 14:06

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2024 Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından KESK Ankara Şubeleri Platformu üyeleri, TÜİK önünde eylem yaptı. "AKP'den hesabı emekçiler soracak", "TÜİK elini cebimizden çek", "Zam, zulüm işkence, işte AKP", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Direne direne kazanacağız" sloganları eşliğinde basın açıklaması okundu.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak açıklamada, "Gözümüzü iğneden ipliğe her şeye yapılan zam yağmuru ile açtığımız, bu yağmurun her ay şiddetlenerek kasırgaya dönüştüğü zorlu bir yılı geride bıraktık. 2024 yoksulluğun, sefaletin her geçen gün dört bir yanımızı daha fazla sardığı bir yıl olarak tarihin karanlık sayfalarında yerini aldı" dedi. Koçak, şunları söyledi:

"TÜİK RAKAMLARININ EN AZ İKİ KATI ENFLASYON YAŞIYORUZ''

"Her geçen gün daha fazla itildiğimiz yoksulluk ve sefalet girdabına teslim olmayacağımızı haykırmak, hakkımız olanı istemek için TÜİK binalarının önündeyiz. Çünkü yıllardır her geçen gün daha fazla yoksullaştırılmamızda TÜİK vasıtası ile açıklanan enflasyon rakamları başrolü oynuyor. Çünkü iktidar çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonu yıllardır TÜİK’in Ali Cengiz oyunlarıyla belirlediği rakamlar ile gizlemeye çalışıyor. Çünkü yıllardır iktidar hangi enflasyon rakamını istiyorsa TÜİK bin türlü hile ile bulup hepimizin önüne o rakamı koyuyor. İliklerimize kadar yaşadığımız zam yağmuru ortada. Çarşıda, pazarda, mutfakta TÜİK rakamlarının en az iki katı enflasyon yaşıyoruz.

İşçisinden, asgari ücretlisine kamu emekçisinden emeklisine hepimizin ücret- maaş artışlarında her seferinde TÜİK’in sahte enflasyon verileri temel alınıyor. TÜİK’e göre Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03, yıllık enflasyon yüzde 44,38 bu ayki kira artışlarında uygulanacak oran yüzde 58,51’dir. Milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin maaş artışında önemli bir faktör olan altı aylık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 15,75’tir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ocak’tan itibaren vergi ve harçlara yüzde 44 zam yapılmıştır. 2025 bütçesine göre attığımız her adımda ödediğimiz KDV’de geçtiğimiz yıla göre yüzde 81, ÖTV’de ise yüzde 51 artış yapılmıştır. Her 3 TL’sinden 2 TL’si bordrolular olarak bizlerin ücretlerinden, maaşlarından adaletsiz dilimlere kesilen Gelir Vergisi bir önceki yıla göre yüzde 79 arttırılmıştır.

"ENFLASYONU ARTIRANLAR İTHALATA BAĞIMLI HALE GETiRENLERDİR''

Yıllardır TÜİK’in sahte enflasyonu ile emeği ile geçinen kesimler olarak hepimizi yoksulluğa, sefalete ittiler. Şimdi de hepimizin gözünün içine baka baka dünyanın en büyük yalanlarından birine sarılıyorlar. Enflasyonu arttıran ne asgari ücretliler ne işçiler ne kamu emekçileri ne de emeklilerdir. Bu ülkede enflasyonu arttıran, körükleyen bizler değiliz. Enflasyonu arttıranlar ülkeyi iğneden ipliğe her üründe dışarıya, ithalata bağımlı hale getirenlerdir. Ülkenin parasını döviz karşında pula çevirenlerdir. Hem kendisi fahiş zamlar yapan hem de fahiş zamlar yapanları izlemekle yetinenlerdir. Bu ülkenin üretenleri, değerlerini yaratanları, üretenleri olarak sefalette değil, refahta eşitlenmeyi hepimiz fazlası ile hak ediyoruz. Ülkenin bunu sağlayacak kaynakları mevcut. Ancak o kaynaklar, bizlerden alınan vergiler yıllardır sermayeye, patrona, yandaşa, müttehitte, beşli çeteye faiz olarak, hazine garantisi, teşvik olarak, vergi istinası, muafiyeti olarak aktarılıyor."