Ticaret Bakanlığı açıkladı! Artık herkes Influencer sayılamayacak
Ticaret Bakanlığı, 'Influencer Sertifika Programı'na katılmayanların influencer sayılamayacağını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı’nı hazırladı. plan kapsamında tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında “Influencer Sertifika Programı” projesi başlatacak.
Dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı çalışmalar yürütülecek. İnternet alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkileyen Influencerlar da denetime tabi olacak.
SERTİFİKA ALMAYAN INFLUENCER OLAMAYACAK
Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu işbirliğinde “Influencer Sertifika Programı Projesi” hayata geçirilecek.
Yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi ınfluencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacak. e-ticarette uygulanan “Güven Damgası” modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi ınfluencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.
Tüketici hakem heyetlerinin 81 il merkezinde olacak şekilde yeniden yapılandırılması sağlanacak, kurumsal ve beşeri kapasiteleri geliştirilecek.
Ticaret Bakanlığı, “Influencer Sertifika Programı”na katılmayanların influencer olamayacağını açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’ya gol atan karar
- Dursun Özbek'ten Murat Kurum açıklaması!
- Erdoğan'dan Hafize Gaye Erkan iması!
- Elektrikli otomobil satışları bir anda kesilecek
- ‘Amirim' öne geçti
- Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
- Elif Şafak’ın Bit Palas kitabıyla ilgili intihal kararı
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- MHP'den istifa eden başkana tehdit
- Bağımsız aday olduğunu açıkladı!