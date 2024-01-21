Ticaret Bakanlığı açıkladı! Bir ayda 523 ihracatçıya daha vergi kolaylığı

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 523 firma için izin belgesi düzenledi.

AA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 09:43
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Bir ayda 523 ihracatçıya daha vergi kolaylığı
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Bakanlığın, Aralık 2023 dönemine ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 523 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin belgesi, 22 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 17, resen de 1 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.


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