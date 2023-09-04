Ticaret Bakanlığı dış ticaret istatistiklerini açıkladı: 9 aylık ithalat, ihracatı geride bıraktı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 09:44

Güncelleme: 04.09.2023 - 09:44

Ticaret Bakanlığı, 2023 Ağustos ihracat rakamlarını açıkladı.

2023 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, yüzde 1,6 oranında artarak 21 milyar 619 milyon dolar,

İthalat, yüzde 6,3 oranında azalarak 30 milyar 494 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 3,2 oranında azalarak 52 milyar 114 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

İhracat, yüzde 0,4 oranında azalarak 164 milyar 907 milyon dolar,

İthalat, yüzde 3,5 oranında artarak 247 milyar 321 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 1,9 oranında artarak 412 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI AZALDI

2023 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan azalarak yüzde 70,9 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,1 puan azalarak yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı sabit kalarak yüzde 91,3 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKELER

Ağustos ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 828 milyon dolar), Rusya Federasyonu (3 milyar 420 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 556 milyon dolar) oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 60,8 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 783 milyon dolar), ABD (1 milyar 322 milyon dolar) ve Irak (1 milyar 91 milyon dolar) oldu.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 46,3 oldu.