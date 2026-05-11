Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Akıllı telefon taksit sınırında büyük değişiklik yolda

Ticaret Bakanlığı, akıllı telefon satışlarındaki taksit sınırlamasında değişiklik için hazırlıklara başladı. Mevcut uygulamada 20 bin TL olan 12 taksit sınırının 30 bin TL seviyesine çıkarılması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte yüksek fiyatlı modellere erişimin kolaylaşacağı ve teknoloji pazarında yüzde 20’ye varan satış artışı yaşanabileceği öngörülüyor.

ARTAN MALİYETLER DÜZENLEMEYİ GÜNDEME GETİRDİ

Küresel tedarik zincirindeki aksamalar, bellek maliyetlerindeki yükseliş ve 5G teknolojisine geçiş süreci akıllı telefon fiyatlarını yukarı taşıdı.

Özellikle orta ve üst segment cihazlara erişimi zorlaştıran mevcut taksit uygulamasının güncellenmesi için sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. Perakende pazarındaki daralmayı azaltmak amacıyla limitlerin artırılması yönünde adım atıldığı belirtiliyor.

3 TAKSİT SINIRINDA YENİ LIMIT 30 BİN TL OLABİLİR

Mevcut mevzuata göre fiyatı 20 bin TL’nin üzerinde olan cihazlar için tüketiciler yalnızca 3 taksit seçeneğinden yararlanabiliyor.

Artan döviz kuru ve yükselen maliyetler nedeniyle birçok model bu sınırın üzerine çıkarken, satışlarda daralma yaşandı. Yeni düzenleme kapsamında 12 taksit imkanı sunulan limitin 30 bin TL ile 35 bin TL bandına yükseltilmesi hedefleniyor.

Bu değişiklikle birlikte daha fazla model uzun vadeli ödeme seçenekleriyle satın alınabilecek.

SATIŞLARDA YÜZDE 20’YE VARAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Sektör uzmanları, taksit düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle yılın ikinci yarısında akıllı telefon satışlarında yüzde 15 ile yüzde 20 arasında büyüme yaşanabileceğini öngörüyor.

Düzenlemenin tüketicinin alım gücünü desteklemesi ve Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlaması bekleniyor.

DÜZENLEME MAYIS VEYA HAZİRANDA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Milyonlarca tüketiciyi ve teknoloji mağazalarını ilgilendiren değişikliğin takvimi de netleşmeye başladı.

Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre telefon taksit sınırı güncellemesinin mayıs veya en geç haziran ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenlemenin ardından GSM operatörleri ile perakende zincirlerinin kampanyalarını hızlandıracağı değerlendiriliyor.